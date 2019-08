Esordio domenica in coppa Italia contro il Latronico. Presidenza affidata a Nicola Spaltro

Il Real Senise è pronto ai nastri di partenza anche per quest’anno nel campionato di Eccellenza lucana. A capo della società l’imprenditore Nicola Spaltro che si è messo in gioco per dare un aiuto alla causa bianconera ricoprendo la carica di presidente. Alla guida tecnica invece l’inossidabile Salvatore Marino, che oltre a ricoprire la carica di direttore sportivo, siederà anche in panchina. «Quest’anno abbiamo allestito una squadra giovane – dice Salvatore Marino – perché avendo un budget ridotto non possiamo fare grossi acquisti, come è accaduto negli ultimi anni, dove abbiamo disputato dei campionati di vertice.

Stiamo puntando sui giovani del territorio e su alcuni ragazzi interessanti che hanno sposato sin da subito il nostro progetto. Insieme a loro alcune riconferme della passata stagione». Poi una domanda d’obbligo, gli obiettivi per questa stagione. Marino è chiaro: «Abbiamo una squadra formata da tanti giovani – dice – poi viste anche le ristrettezze economiche, il nostro unico obiettivo è quello della salvezza, che cercheremo di raggiungere il prima possibile. Ringraziamo gli sponsor che ci stanno dando una mano a mantenere vivo il calcio a Senise. Sappiamo tutti che non è una cosa semplice, ma anche quest’anno con tanti sacrifici lo stiamo facendo. Un ringraziamento speciale poi – conclude Marino - al nostro presidente Nicola Spaltro che si è messo a disposizione in questo campionato». Nel frattempo domenica esordio in coppa Italia sul campo del Latronico, in una gara che regalerà senz’altro tante emozioni. Fischio d’inizio fissato per le ore 16:00.

Claudio Sole