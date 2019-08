Le reti portano la firma di Vancore per il Picerno e di Matino per la Cavese

Pareggio all'esordio in campionato tra Cavese e Picerno terminata sull'1-1. La matricola Picerno di mister Giacomarro ha tenuto bene il campo giocando una buona gara. Un gol per tempo a decidere il match, con la firma di due ex della Nocerina: l'esterno Vanacore porta in vantaggio i lucani al 39' del primo tempo, il centrale difensivo Matino rimette le cose in pari al 39' della ripresa.

CAVESE (4-2-3-1): Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante; Matera, Lulli; Di Roberto, Russotto, Sainz Maza; El Ouazni. A disp.: Kucich, Polito, Marzupio, Rocchi, Castagna, D’Ignazio, Guadagno, Favasuli, De Rosa, Addessi, Sforzini, Stranges. All.: Francesco Moriero.

PICERNO (4-3-3): Pane; Vanacore, Lorenzini, Fontana, Caidi; Calamai, Pitarresi, Bertolo; Kosovan, Santaniello, Sparacello. A disp.: Cavagnaro, Fusco, Caidi, Vrdoljak, Fiumara, Langone, Melli, Vacca, Nappello, Calabrese, Sambou, Donnarumma. All.: Domenico Giacomarro.