Contro il Rieti il Picerno mette a frutto la prima gara casalinga

Al Viviani AZ Picerno –Rieti 2-1. Buona la prima casalinga per l’AZ Picerno che batte il Rieti per la prima storica vittoria in serie C. Palla al centro e via. Al 1′ Picerno in avanti, Guerra dalla sinistra trova un bel traversone per l’accorrente Santaniello, che di testa la schiaccia bene, respinge sulla linea di porta Gigli. Al 15′ ci prova dalla distanza Pitarresi con il destro, la palla sibila l’incrocio dei pali. Picerno sempre in avanti, Fontana per Clamai, pallone filtrante per Kosovan, il suo destro respinge di pugni Pegorin, Picerno vicino al vantaggio. Il Rieti si chiude in difesa con il Picerno che continua a sfondare sul lato sinistro. Al 20′ traversone di Guerra, Santaniello di testa sfiora il palo. Gli ospiti si fanno vedere solo al 35’ rendendosi pericolosi, discesa solitaria di Guiebre,

il suo sinistro trova la traversa con Pane battuto. Picerno che reagisce. Sparacello per Santaniello, il suo piattone, respinto in angolo dalla difesa.Ma il Rieti esce dal suo guscio e va vicina al vantaggio, svarione clamoroso di Lorenzini, ne approfitta Marcheggiani che supera Pane, ma ci pensa Fontana con un intervento prodigioso a salvare il risultato del momentaneo 0-0. Ripresa, cambio in difesa per il Picerno: dentro Caidi, fuori Lorenzini. Picerno che cerca il vantaggio con il solito Guerra, traversone, Pegorin incentro, si salva sulla linea il Rieti. Il Picerno sente che il goal è nell’aria e arriva al 50. Corner per il Picerno, sugli sviluppi, Calamai cambia gioco, la palla arriva a Kosovan che si accentra bene e con il sinistro lascia partire una parabola che trova l’incrocio dei pali. Picerno in vantaggio. Tribuna e delirio. Ma il Picerno non si accontenta e va vicino al raddoppio. al 62’ Santaniello servito da Sparacello, apre per l’accorrente Calamai, il suo destro, blocca con sicurezza Pegorin. Preludio al raddoppio, che arriva al 63′: punizione di Kosovan, svarione difensivo del Rieti, ne approfitta Bertolo, controllo di petto e di sinistro trova il 2-0. La risposta degli ospiti non si fa aspettare.Al 77’, su una palla vagante, De Paoli si fionda sul pallone, e di destro trova il primo palo, accorciando le distanze sul 2-1. Al 85′ angolo di Kosovan, Caidi di testa sfiora la traversa. Nel recupero, al 93’, Picerno vicino al tris, Melli pesca in aria Santaniello, che di piatto manda clamorosamente a lato. Dopo 6′ di recupero esplode la festa sul campo e sugli spalti. Prima vittoria stagionale e Picerno che sale a 4 punti in classifica.

PICERNO-RIETI: 2-1

PICERNO: Pane; Fontana, Pitarresi, Bertolo (76' Fiumara), Santaniello, Kosova, Lorenzini, Sparacello (90' Esposito), Calamai (76' Melli), Guerra, Vrdoljak (90' Vacca). All.: Giacomarro.

Non entrati: Cavagnaro, Langone, Caidi, Ruggieri, Nappello, Sambou, Calabrese, Montagno.

RIETI: Pegorin; Zanchi, Aquilanti, Gigli, Marchi (56' Palma), Tirelli, Guiebre, Tiraferri, Marino, De Sarlo (58' De Paoli), Marcheggiani. All.: Mariani.

A disposizione: Addario, Lazzari, Granata, Sette, Bellopede, Del Regno, Poddie, Bartolotta.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Emanuele Bocca di Caserta e Amedeo Fine di Battipaglia)

Marcatori: 50' Kosovan (P), 74' Bertolo (P), 77' De Paoli (R).

Ammoniti: Lorenzini (P), De Sarlo (R), Vrdoljak (P), Pane (P), Gigli (R), Guiebre (R).

Recupero: 1' pt, 6'st.

Note: Marchi (R) abbandona il campo da gioco e viene accompagnato al San Carlo dopo una botta alla testa.

Oreste Roberto Lanza