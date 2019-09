Il calciatore lauriota, promessa del calcio lucano, si fa strada con l’AZ Picerno

L' AZ. Picerno, società calcistica professionstica che milita nel campionato di Lega Pro girone C, ha formalizzato il tesseramento del giovane under 17 Andrea Boccia. Ha preso da tempo il via l’attività per il settore giovanile dell’AZ Picerno, che quest’anno partecipa per la prima volta al campionato di Lega Pro. La Società, com’è noto, è sempre in prima fila per la crescita dei giovani e sin dalla nascita, è riuscita a realizzare un vivaio giovanile importante, composto da numerosi giovani che hanno raggiunto anche risultati importante.

Con l’impegno nella costruzione della prima squadra, la Società non tralascia un aspetto da sempre importante, vale a dire quello del settore giovanile. Dopo le belle stagione 2017/18, 2018/2019 la squadra Allievi (o Under 17) dell’Az Picerno, prova a migliorarsi nella stagione 2019/20. L’acquisto del lauriota Boccia va in questa direzione. Il talentuoso centrocampista di Lauria, si dice una promessa del calcio lucano, si è messo in luce nelle fila dell'Udinese durante il "torneo Scirea" 2019, tenutosi ad aprile scorso nella città di Matera.Un centromediano metodista come erano quelli degli anni settanta –ottanta. Nel 2018 Andrea Boccia è stato più volte convocato nella rappresentativa regionale dall’allenatore Borneo. Poi una presenza continua nell'Atletico Lauria, squadra proprietaria del cartellino; lo scorso campionato, molte le presenze tra gli juniores (cioè gli under 19) anche se aveva solo 15 anni. Ora il salto nei professionisti a titolo definitivo dall’Atletico Lauria all’AZ Picerno.

Oreste Roberto Lanza