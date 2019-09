Controllate 30 autovetture ed identificate 45 persone, per 13 soggetti verificati gli arresti domiciliari

Durante il trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell'ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, hanno effettuato un servizio straordinario, al fine di intensificare la cornice di sicurezza prevalentemente nella zona del Metapontino, nell'hinterland della collina Materana e lungo le principali arterie di collegamento stradale. Al termine del servizio sono state denunciate due persone, ed in particolare:

- un giovane per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida;

- un ambulante, sorpreso con tagliandi per la revisione contraffatti, apposti sulla carta di circolazione.

Mirata anche l'attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, che ha portato a segnalare alla Prefettura di Matera, per le conseguenti sanzioni amministrative, sette giovani, poiché trovati, in momenti diversi, in possesso di hashish, eroina e cocaina per uso personale. Durante il servizio sono state controllate 30 autovetture ed identificate 45 persone, ed inoltre verificato nei confronti di 13 soggetti, il rispetto delle prescrizioni previste per la misura degli arresti domiciliari e della sorveglianza speciale.