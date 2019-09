La rete della vittoria è arrivata al 35' del primo tempo con Francesco Potenza

Grazie alla rete dell'ex di turno Francesco Potenza il Grumentum Val d'Agri festeggia la prima gara casalinga della stagione e l'esordio davanti ai propri tifosi in Serie D. Il match ha visto in campo i padroni di casa determinati contro un Gravina pericoloso, che ha tentato la via del goal in tutti i modi. La rete della vittoria è arrivata al 35' del primo tempo con Francesco Potenza che anticipando il portiere in uscita ha portato in vantaggio i suoi. Il Gravina dal canto suo ha tentato di raddrizzare in più di un'occasione la partita ma la difesa locale ha retto bene fino al triplice fischio finale.

Primi tre punti della stagione per i lucani, che a fine gara sono stati applauditi dal pubblico amico accorso numeroso sugli spalti del "Cupolo". Soddisfatto mister Antonio Finamore per la prestazione dei suoi ragazzi, che hanno dimostrato una buona condizione fisica tenendo bene il campo e portando a casa una vittoria importantissima. Dopo otto minuti di recupero, il direttore di gara ha mandato le due squadre sotto la doccia dopo oltre novanta minuti di gioco molto vibranti.

GRUMENTUM – GRAVINA: 1-0

GRUMENTUM: Donini, Cecci, Dubaz, Catinali, Carrieri, De Gol, Potenza (dal 39’ st Falco), Lobosco (dal 22’ st Visani), De Luca (dal 36’ st Bongermino), Matinata, Cavaliere. All. Finamore. A disp: Russo, Buoncore, Larocca, Losavio, Mazziotta, Pellegrini

FBC GRAVINA: Loliva, Di Modugno, Caponero (dal 10’ st Palermo), Romeo, Mbida, Silletti, Correnti (dal 32’ st Tagliamonte), Gogovski, Bozzi (dal 32’ st Dininno), Ficara (dal 12’ st Santoro), Chiaradia. All. Loseto. A disp: Vicino, D’Angelo, Dentamaro, Barbato, Coulibaly

ARBITRO: Monesi di Crotone

RETI: Potenza 35’ pt

NOTE: AMMONITI: Potenza (39’ pt), Gogovski (34’ st). Spettatori: 400 circa di cui un centinaio da Gravina. Recupero: 0’ pt, 8’ st.

Claudio Sole