Il giovane terzino, classe 2001 arriva dal Cuneo

Erik Kondaj è un calciatore dell’Az Picerno. Altro grande successo del player agent Alessio Sundas, che ha piazzato l’ennesimo colpo di calciomercato targato 2019. Il giovane terzino, classe 2001, dopo un grandioso lavoro di valorizzazione e promozione della sua scheda tecnica da parte della Sport Man, ha raggiunto numerosi e straordinari risultati. Dal San Marino, in serie D, è passato al Cuneo nella scorsa stagione ed ora ha firmato per la formazione lucana dell’Az Picerno, che quest’anno milita per la prima volta nella sua storia nel campionato di Lega Pro.

Dunque una carriera importante per una giovane promessa. Il procuratore sportivo Alessio Sundas ha ancora una volta fatto un lavoro importante con Erik Kondaj e ora, giustamente, sta raccogliendo i risultati. “Sono contento per la carriera di un giovane volenteroso come Erik Kondaj, gli auguro sempre il meglio!” così Alessio Sundas sul giovane difensore. Ora tocca a te Kondaj!