Le reti della vittoria portano la firma di Murano, Viteritti e Giosa

Allo stadio Gustavo Ventura – Bisceglie- Potenza 0-2. Una vittoria importante che vale addirittura la prima posizione in condominio con Catania, Avellino e Ternana. Mister Raffaele mette in campo il solito 3-4-3; una linea di difesa composta Sales sulla fascia destra e Emerson su quella sinistra, al centro Giosa. Linea di centrocampo con due centromediani Ricci e Dettori e due fluidificanti, Coccia, sulla linea di destra e Panico su quella di sinistra. Il gruppo di fuoco sulla linea di attacco composta da, Arcidiacono sulla laterale di sinistra, Murano al centro e Viteritti sulla destra. Con un ritardo di otto minuti palla al centro e il Potenza a far annotare la prima azione. 5′, buona azione manovrata del Potenza che porta al tiro Panico: la sua bordata mette i brividi a Casa dei sorvolando di poco la traversa. Due minuti ancora brividi nell’area dei pugliesi. Al 7′ ancora Potenza, prodigioso Casadei su Dettori. Al 17′ azione devastante del potentino Vitteritti sulla destra, l’attaccante crea scompiglio in fascia ma viene fermato nel momento del cross. Il Potenza vuole la rete del vantaggio e pressa il centrocampo avversario portandosi in diverse occasioni nell’area dei locali pugliesi.

Azioni che però mancano di concretizzarsi negli ultimi metri dalla porta dell’estremo difensore del Bisceglie Casadei. Al 28′ tentativo di Panico dalla distanza, ma la sua conclusione viene respinta dal biscegliese Refetraniaina. Ma al 39’ Potenza arriva al meritato vantaggio.Coccia dalla parte destra del campo, pennella un cross da fondo campo, sul quale si avventa Murano con la deviazione vincente di piatto. Bisceglie accusa il colpo e perde la cognizione del gioco. Potenza che vuole il raddoppio che arriva pochi minuti dopo, per la precisione 5 minuti. Al 44’ inserimento mortifero di Vitteritti sul quale Casadei non può intervenire. Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con un Potenza che si gode meritatamente il vantaggio acquisito.Appena rientrati in campo e il Potenza porta a casa la terza marcatura.Al 48′, il centrale di difesa del Potenza, Ginosa trova la deviazione vincente al termine di una mischia che si scatena da corner. Il Bisceglie tenta ma è il Potenza ancora a creare problemi alla difesa dei locali. Al 51’ il Potenza manda in campo Iuliano, al posto di Ricci, subito pericoloso in due circostanze, Casadei salva il Bisceglie in entrambe le circostanze. Al 69’ ancora un’occasione per il Potenza: bel rasoterra di Coppola, sul quale si esalta con un riflesso felino Casadei. Al 79’ il Potenza procede a tre cambi in contemporanea: fuori Sales, Murano e Arcidiacono per Di Somma, Longo e Souare. Mister Raffaele cambia modulo e si copre a centrocampo con un risultato ormai acquisito. Dopo due minuti di recupero, l’arbitro Matteo Marcenaro di Genova manda tutti negli spogliatoi. Potenza raggiunge la parte alta della classifica (seconda in classifica) con una prestazione magica frutto di l’impegno di tutta la squadra che ha ben seguito i compiti impartiti da mister Raffaele.Il Bisceglie esce tra i fischi del proprio pubblico, sarà necessaria un’inversione di tendenza per sperare nella salvezza

BISCEGLIE-POTENZA: 0-3

BISCEGLIE: Casadei; Wilmots (31' Ungaro), Zigrossi, Mastrippolito (58' Cardamone), Montero (46' Gatto), Refetraniaina (46' Abonckelet), Carrera, Turi, Hristov, Manicone (63' Longo), Zibert. All.: Vanoli.

A disposizione: Ndiaye, Borghetto, Diallo, Spedaliere, Piccinni, Ferrante, Estol.

POTENZA: Ioime; Viteritti (63' Coppola), Panico, Dettori, Coccia, Ricci (51' Iuliano), Murano (79' Longo), Arcidiacono (79' Souare), Giosa, Sales (79' Di Somma), Emerson. All: Raffaele.

A disposizione: Breza, Brescia, Nembot, Volpe.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (Massimo Salvalaglio di Legnano e Riccardo Vitali di Brescia).

Marcatori: Murano (P) 38', Viteritti (P) 44', Giosa (P) 48'. Ammoniti: Coccia (P), Ungaro (B), Murano (P), Carrera (B). Recupero: 2' pt, 2'st.

Oreste Roberto Lanza