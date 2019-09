Sinnici a secco di vittorie in queste due prime giornate di campionato

Non bisogna fare drammi, perchè nonostante le due sconfitte subite in queste prime due giornate di campionato contro Ferrandina e Castelluccio, la squadra ha fatto vedere momenti di buon calcio. Dunque il Real Senise è pronto a ripartire, strizzando l’occhio al mercato. Infatti ad ore dovrebbe arrivare la forte punta ivoriana Nacanibou Yao Wilfried, classe 88, per tutti Didi, che aveva già giocato a Senise, nella stagione 2017-2018. Insomma il Real di «patron» Spaltro, vuole tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. «Purtroppo ci è andata male in queste prime due giornate, perché non abbiamo raccolto nulla –ha spiegato l’esperto allenatore della compagine sinnica Salvatore Marino-, paghiamo degli errori individuali, ma non ne facciamo un dramma, lavorando sodo, ne usciremo fuori. La squadra è giovane, ed ha grande voglia di lavorare, per cercare di eliminare gli errori commessi».

L’avvio poco esaltante, ha indotto la società a ritornare sul mercato: «Si, ad ore ci sarà il ritorno del forte attaccante Didi, -ha proseguito mister Marino-, che aveva già giocato con noi due anni fa, e poi siamo alla ricerca di un portiere under, che mi dia la possibilità schierandolo, di poter giocare in campo con un altro giocatore senior. Ci stiamo guardando attorno –ha spiegato- per cercare di portare a Senise un difensore centrale ed un centrocampista entrambi che hanno esperienza. Insomma stiamo cercando di puntellare la squadra per il prosieguo della stagione, per arrivare quanto prima al traguardo –ha concluso mister Marino- della salvezza, che resta il nostro obiettivo principale». Ed intanto domani pomeriggio allo stadio «Rossi» arriva il Policoro, in una partita tutta da vivere intensamente, che il Real Senise, vuole provare a vincere ad ogni costo. Fischio d’inizio alle ore 15:30. Probabile formazione: Propato, Costantino, Caputo F., Bevilacqua, De Franco, Tuzio, Pirrone F., Caputo N., Ciuffo, Ferrara, Volpe. All. Marino.

Rocco Sole