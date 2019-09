Potenza secondo in classifica con il Catanzaro

Allo stadio Manlio Scopigno, Rieti – Potenza 1-1. Termina col risultato di 1-1 la sfida per la quinta giornata della Serie C girone C al Manlio Scopigno. Dopo che gli amaranto celesti avevano trovato il gol del vantaggio con Marcheggiani nel primo tempo, nella ripresa il Potenza dice la sua. In campo il Potenza con il solito 3-5-3, difesa con i soliti Emerson, Gioia e Sales. Centrocampo modificato sulle fasce dove a sinistra correva Panico e a destra Coppola, mediani centrali Dettori e Ricci. Linea di attacco con al centro Murano con a sinistra Arcidiacono e Viteritti. Palla al centro e al 1’ il Potenza è protagonista di una punizione senza un confortante esito. Ci prova la 17’ Viteritti che si procura un calcio di punizione dal limite, palla tra le mani dell’estremo difensore reatino. Al 26’ ancora Potenza con l’esterno di destra Coppola con un bolide da fuori area che finisce fuori dalla porta del portiere Lazzari. Il 29’ e 30’ occasione ancora per il Potenza con Emerson e Dettori ma la partita resta incollata sul risultato di parità. Il Rieti si fa vedere al 35’ con Tirelli con una scoppola da fuori area che viene parata da Ioime con molta difficoltà. Il Rieti cerca di uscire dalla propria difesa, con organizzate ripartenze, per cercare di contenere le folate offensive degli ospiti lucani. In una di queste, al 35’, Su un assist di Beleck, il bomber Marcheggiani mette la palla, a sorpresa, alla spalla del portiere potentino Ioime. Vantaggio dei locali che si trascina fino alla fine della prima frazione di gioco senza minuti di recupero. Seconda frazione di gioco con il Potenza alla ricerca del pareggio. Al 46’ minuto Raffaele manda in campo un attaccante di esperienza come Isgò al posto di Arcidiacono.

Al 51’ per il Potenza entra in campo Iuliano al posto di Ricci e cinque minuti dopo, al 56’, esce il centrale di difesa Gioia e al suo posto entra Vuletich. Potenza in avanti cercando di scardinare la difesa avversaria. Il Rieti non si fa intimorire cercando di difendere al meglio il risultato di vantaggio. Al 67’ il Potenza guadagna un calcio d’angolo senza costrutto. Al 69’ arriva finalmente il meritato pareggio per il Potenza. Ci pensa Vuletich su un importante assist di Viteritti. Potenza galvanizzato cerca il vantaggio. Al 74’ Panico su calcio di Punizione palla che finisce lontana dalla porta Lazzari. Al 75’ azione pericolosa del Rieti con il suo bomber Marcheggiani che un pericoloso colpo di testa mette i brividi al Potenza. Al 78’ il Potenza sostituisce l’attaccante Murano con Silvestri. Cambio tattico da parte di Raffaele che lascia in attacco Isgrò e Viteritti. Potenza che le tenta tutte per ottenere i tre punti. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro Nicolò Marini di Trieste manda tutti negli spogliatoi con il risultato di parità Un pareggio che va molto stretto al Potenza per il gioco prodotto con il solo neo di non aver saputo concretizzare bene davanti al portiere lazzari. Il Rieti conquista il primo punto della stagione da un Potenza gigante in tutte le parti del campo. In classifica il Potenza consolida la seconda posizione in condominio con il Catanzaro.

RIETI-POTENZA: 1-1

RIETI: Lazzari; Zanchi, Aquilanti, Zampa, Tirelli, Giuebre, Tiraferri (83' Diallo), Beleck (74' Palma), Granata, Esposito, Marcheggiani (87' De Paoli). All.: Mariani. A disposizione: Addario, Pegorin, Arcaleni, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie, Bartolotta.

POTENZA: Ioime; Viteritti, Panico, Dettori, Ricci (51' Iuliano), Murano (78' Silvestri), Arcidiacono (46' Isgrò), Giosa (56' Vuletich), Sales, Coppola (46' Longo), Emerson. All: Raffaele. A disposizione: Breza, Brescia, Nembot, Volpe, Di Somma, Souare.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (MarkiyanVoytyuk di Ancona e Fabio Catani di Fermo)

Marcatori: Marcheggiani (R) 41', Vuletich (P) 69'.

Ammoniti: Granata (R), Zanchi (R), Iuliano (P), Marcheggiani (R), Lazzari (R), Panico (P), De Paoli (R).

Espulsi: .

Recupero: 0' pt, 6' st.