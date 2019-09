Con le marcature di Castaldo e Santaniello le due formazioni non vanno oltre il pareggio

Al Viviani AZ Picerno –Casertana 1-1. Finisce con un pareggio la partita valida per la quinta giornata nel girone C di Serie C. tra AZ Picerno e Casertana. Le due squadre confermano dunque la loro buona partenza, ma il punto a testa è forse un risultato non troppo positivo per quelle che erano le premesse. I falchetti speravano nel colpo grosso in terra lucana, mentre la neopromossa sperava che giocando in casa potesse arrivare a prendersi i tre punti. Per come si erano messe le cose, è sicuramente il Picerno la squadra più soddisfatta di questo pareggio. Pronti e via, Picerno che cerca dal primo minuto di portarsi in vantaggio ma senza costrutto. Casertana attende i locali sulla linea di centrocampo per poi ripartire. La qualità degli ospiti è comunque evidente, tanto che la Casertana spera questo sia l’anno buono, finalmente, per prendersi la promozione in Serie B. Ospiti che provano a spingere, con la prima occasione proprio per la Casertana all’11’, con D’Angelo che tenta la conclusione dalla distanza sfiorando lo specchio.

Un minuto dopo è pericolosissimo il Picerno, con Guerra che da ottima posizione calcia a botta sicura ma trova sulla sua strada lo strepitoso intervento di Crispino a dire di no. La gara si sblocca invece al 34’, con il solito Castaldo che porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa il Picerno ci prova al 15′ con la punizione Vrdoljak, che non termina troppo lontana dai pali. I lucani insistono ancora al 20′ con Kosovan che sfiora la traversa sul cross servitogli da Calabrese. I padroni di casa ci credono e vanno nuovamente vicini al pareggio al 33′, con Santaniello che di un nulla non inquadra la porta. Si tratta del preludio al gol dello stesso Santaniello, che agguanta il pari al 40′.Dopo 6′ di recupero, termina sul punteggio di 1-1 una gara dai ritmi elevati che vede il Picerno rimontare nella ripresa il vantaggio della Casertana. Per entrambe le formazioni in gol i bomber più rappresentativi in organico. Alla fine un pareggio giusto che gratifica di più i lucani del Picerno che salgono, insieme alla Casertana, a quota 8 punti nella classifica del girone C di Serie C.

AZPICERNO- CASERTANA 1-1

AZ PICERNO (3-5-2): Pane, Bertolo (34'st Nappello), Fontana, Lorenzini, Pitarresi, Calamai (8' st Vrdoljak), Kosovan, Melli (25' st Fiumara), Guerra, Sparacello (8' st Santaniello), Esposito ( 8' st Calabrese) a disp: Fusco, Cavagnaro, Soldati, Langone, Santaniello, Ruggieri, Nappello, Sambou, Calabrese, Vrdoljak, Fiumara. All. Domenico Giacomarro.

CASERTANA F.C. (3-5-2): Crispino, Caldore, Santoro, Starita (44'st Cavallini), D'Angelo, Castaldo, Zito (25' st Varesanovic), Longo, Adamo (12' st Clemente), Laaribi (12' st Paparusso), Silva. a disp: Zivkovic, Galluzzo, Gonzales, Cavallini, Zivkov, Ciriello, Matese, Clemente, Lezzi, Varesanovic, Paparusso. All. Ciro Ginestra.

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Marco Belsanti e Marco Dentico, di Bari)

RETI: 33'pt Castaldo (C.), 40'st Santaniello (P).