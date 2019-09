Al vantaggio di Ciuffo del Real Senise rispondono gli ospiti che pareggiano con Colley

SENISE – Un buon Real Senise, conquista il primo punto in campionato, con un’ottima prestazione, a scapito di un «rognoso» Policoro, presentatosi allo stadio «Rossi» per provare a portare a casa l’intera posta in palio. Di contro un Senise, molto giovane, ben messo in campo dall’esperto mister Salvatore Marino che sta tirando fuori dai suoi ragazzi il meglio in un campionato molto difficile. La cronaca: Al 15′ scambio Deiudibus, Jawara che va al tiro e la palla va fuori. Al 22′ cross di Ferrara per Tuzio che colpisce di testa e palla fuori. Al 27′ Bevilacqua calcia da fuori area, Margherito respinge la palla che arriva a Ciuffo che stoppa, calcia e sigla il momentaneo vantaggio per il Real. Nella ripresa, al 5′ cross basso di Bojang, la palla arriva a Colley che insacca la palla dell’1-1. Al 16′ bello scambio tra Ferrara e Tuzio che calcia e la palla va fuori. Al 34′ Propato effettua una grande parata su un tiro di Nyang.

REAL SENISE – POLICORO 1-1

REAL SENISE: Propato F., Costantino (32’st Pirrone L.), Caputo F., Bevilacqua, De Franco, Oliva, Pirrone F. (23’st Pirrone A.), Caputo N., Ciuffo, Tuzio, Ferrara. A Disp. Gazzaneo, Di Lascio, Volpe, Vigilante, Torchitto, Propato N., Volpe. All. Marino.

POLICORO: Margherito, Bruno, Carbone, Montemurro (35’pt Kasa), Mastromarino, Donvito, Colley, Jawara, Deiudibus G. (27’st Guida), Bojang, Nyang. A Disp. Di Pierri, Lika, Giannini, Deiudibus M., Gialdino, Macagnone. All. Tortorelli.

ARBITRO: Caino di Moliterno.

RETI: 27’pt Ciuffo, 5’st Colley.

NOTE: Spettatori 150 circa. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Donvito, Kasa, Mastromarino, Tuzio, Deiudibus, Pirrone A. Angoli: 4-3 per il Policoro. Rec.: 2’pt, 3’st.

Rocco Sole