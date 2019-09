Una sconfitta pesante per i lucani che domenica attendono il Bari

Allo stadio Luigi Razza Vibonese- Az Picerno 3-1. Sesta di campionato con due squadre in cerca di un buon risultato per migliorarsi in classifica. In particolare la Vibonese in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta di domenica contro la Reggina una delle favorite al risultato finale. Vibonese con 4 retisegnate, il Picerno con 8 gol. Le reti subite dalla Vibonese sono 5, mentre quelle subite dal Picerno sono 7. Le differenze reti delle squadre sono opposte con Vibonese a -1 e Picerno a +1. Palla al centro e dopo 5’ Vibonese in vantaggio. Prezioso chiude sul secondo palo un bel cross, facile per lui depositare in rete. Picerno colpito a freddo cerca di reagire, ma la Vibonese chiude tutti gli spazi a centrocampo portando scompiglio nell’area degli ospiti. Otto minuti dopo il raddoppio dei calabresi. Al 13’ Allegretti si ritrova sui piedi un pallone respinto male dalla difesa ospite e fulmina Pane con un tiro imparabile, 2-0 dopo nemmeno un quarto d’ora. Un doppio macigno per gli uomini di Giacomarro che in pochi minuti si trovano a dover inseguire il risultato. Istanti concitati dove il Picerno si difende e la Vibonese cerca la terza segnatura. Al 19’ ancora il calabrese Alegretti crea scompiglio all’interno della retroguardia lucana. Prova una girata, ma da posizione più arretrata e defilata e la sfera sibila a lato.

Al 34’ si fa vedere il Picernoma timida è l’azione e senza costrutto. Al 43’ ci prova il Picerno con Fiumara. Botta da fuori palla che esce dal campo. Prima vera occasione per gli uomini di mister Giacomarro. Dopo un minuto di recupero si fa negli spogliatoi con i calabresi nettamente in vantaggio. Picerno torna in campo con le prime sostituzione. Al 46’ esce Fiumara, entra Melli. Dieci minuti dopo, al 56’ Sparacello e Nappello rilevano Guerra e Vrdoljak. Giacomarro tenta di dare più propulsione sulle fasce per creare più occasioni ai propri attaccanti.Ma è la Vibonese ha dettare i tempi del gioco e al 62’ minuto triplica il risultato. Pasticcio della difesa del Picerno, servito subito Emmausso che entra in area e con un cucchiaio supera pane. Il Picerno non si scoraggia e continua a macinare gioco. Vuole accorciare le distanze. La speranza si fa concreta all’81’. Su punizione Nappello mette la palla alle spalle del portiere della Vibonese Greco portando il risultato sul 3-1 a favore dei locali calabresi. Ma la Vibonese fa sentire la propria presenza in tutte le parti del campo. All’87’ i calabresi si fanno vedere l’ennesima volta nell’area dei lucani con un calcio d’angolo con palla che finisce lontano dai pali di Pane. Cinque minuti di recupero e tutti negli spogliatoi. Una partita meritata dai calabresi contro un Picerno poco reattivo che ha fatto poco per meritare un risultato diverso. In settima molti perché verranno al pettine e dovranno trovare le giuste soluzioni prima dell’importante match casalingo con il Bari.

VIBONESE –AZ PICERNO 3-1

PICERNO (3-5-2): Pane, Fontana, Bertolo, Lorenzini (30’ st Soldati), Fiumara (1’ st Melli), Guerra (12’ st Nappello), Pitarresi, Vrdoljak (12’ st Sparacello), Kosovan, Calabrese (21’ st Esposito), Santaniello. A disp. Cavagnaro, Langone, Ruggieri, Sambou. All. Giacomarro.

VIBONESE (4-3-3): Greco, Tito, Malbert, Allegretti (32’ st Bernardotto), Cotti, Berardi (31’ st Del Col), Pugliese (17’ st Tumbarello), Redolfi, Peterman, Emmausso (17’ st Bubas), Prezioso (28’ st Rezzi). A disp.: Mengoni, Quaranta, Altobello, Maniscalchi, Di Santo, Gualtiero. All. Modica

ARBITRO:Gallipò di Firenze (Matera e Cleopzio di Lecce).



RETI: 4’ Prezioso (V), 13’ Allegretti (V), 16’ Emmausso (V), 34’ st Nappello (P)

NOTE:. Ammonito l’allenatore in seconda del Picerno, Tramutola. Espulsi: Ammoniti: Emmausso, Prezioso, Malbert (V), Esposito (P). Corner: 4-9. Rec.: 1’ pt, 5′ st.

Oreste Roberto Lanza