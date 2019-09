Un pareggio a reti bianche che serve a poco per la classifica

Al Viviani Potenza- Sicula Leonzio 0-0. Il Potenza tornava sul terreno amico dopo due trasferte consecutive dove aveva raccolto 4 punti gustando un’occasione, ghiotta, dopo il pareggio tra Ternana e Reggina. La vittoria rappresentava il primo posto in classifica. Tradizione positiva per il Potenza in casa contro i bianconeri di Lentini. La compagine allenata da Grieco le ha prese 5 volte su 7, rimediando un pari ed una lontana vittoria, nel 1990. In questo turno infrasettimanale, i rossoblù venivano dal pareggio nel testacoda di Rieti (1-1), mentre gli ospiti, mai vittoriosi finora ma con una gara da recuperano, sono reduci dal tonfo casalingo (1-2) contro la Ternana. Palla a centro è il Potenza annota la prima azione pericolosa. Al 7’ azione in velocità dei padroni di casa con un assist di Vuletch per Murano, serve un miracoloso Nordi per evitare il peggio.Al 22’ Potenza in avanti guadagna un calcio d’angolo, palla che finisce sul piede di Panico che tira sfera che viene ribattuto da un difensore avversario. Al 23’ arriva la risposta degli ospiti: grande azione sulla sinistra in velocità di Grillo, ma il pericoloso tiro-cross dell’esterno non trova nessun compagno.

Tre minuti più tardi sono ancora i bianconeri a trovare la via del gol: Petta è bravo ad arrivare coi tempi giusti sul cross da corner di un compagno, ma il suo tentativo termina alto nonostante l’ottima posizione di sparo. Al 27’ la più grossa occasione del match, ancora per la Sicula Leonzio: è l’ex Torino Facundo Lescano a sfiorare la rete, con il bomber che non sblocca il risultato per questione di centimetri.Al 35’ grossa occasione per gli uomini di mister Raffaele:una velenosa rasoiata di Panico che colpisce il legno dopo la deviazione di Nordi. Calcio d’angolo senza esito. Al 40’ ancora Potenza, tiro di Coccia che viene ribattuto da un giocatore avversario. Al 44’ è il potentino Iuliano a farsi ribattere da un difensore avversario una gran botta di collo pieno. È ancora del Potentino Iuliano l’ultimo tiro in porta prima di accedere agli spogliatoi dopo un minuto di recupero. La ripresa in avanti il Potenza alla ricerca del vantaggio. Al 51’ è Iuliano a provarci con un tiro da circa 30 metri con palla che finisce fuori dai pali del portiere siciliano. Al 55' tiro di Vuletich per il Potenza, palla che viene ribattuto da un giocatore avversario. Al 60’, mister Raffaele, mette in campo Isgrò al posto di uno spento Murano e Longo al posto di Iuliano. Sicula Leonzio cerca di difendersi e ripartire. Grande occasione per gli ospiti al 66’: ottima azione in tandem di Sicurella e Scardina, con il centrocampista che calcia verso la porta da ottima posizione ma spara alto. Al 73’ ancora lucani in avanti, tiro da fuori di Vuletich sfera tra le mani di Nordi. Al 78’ in campo per il Potenza Coppola e Coccia al posto di Ricci e Viteritti. Il Potenza che incalza i siciliani sulla trequarti con azioni ficcanti alla ricerca del vantaggio. All’81’ guai muscolari costringono Longo ad abbandonare il terreno di gioco al suo posto entra il numero 13 Arcidiacono. La svolta all’86’ con Arcidiacono che viene atterrato in area, l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto Emerson che incredibilmente spreca mandando la palla tra le braccia del portiere Nordi. Potenza in area della Sicula Leonzio con Panico che si procura un calcio di punizione. Dopo cinque minuti di recupero si va negli spogliatoi con il risultato di parità a reti bianche. Il Potenza avrebbe meritato la vittoria per la mola di gioco creata e le occasioni sprecate, come appunto il rigore sbagliato dal puma Emerson. Poco concreti negli ultimi metri dalla porta di Nordi, un calo fisico e qualche problema fisico per qualche giocatore sono stati gli ingredienti che hanno costretto l’undici lucano di accontentarsi di portare a casa almeno un punto. Potenza che non aggancia la vetta ma si tiene in corsa verso i piani alti della classifica. Domenica si va a Rende; con l’ultima in classifica il risultato positivo dovrebbe essere assicurato.

POTENZA-SICULA LEONZIO: 0-0

POTENZA: Ioime; Panico, Iuliano (60' Longo, 4 81' Arcidiacono), Dettori, Coccia (78' Viteritti), Vuletch, Ricci (78' Coppola), Murano (60' Isgrò), Giosa, Emerson, Silvestri. All: Raffaele. A disposizione: Breza, Brescia, Sepe, Arcidiacono, Sales, Di Somma, Ferri Marini, Souare.

SICULA LEONZIO: Nordi; Sosa, Petta, Ferrini, Parisi, Sabatino, Cozza (89' Megelaitis), Sicurella (73' Vitale), Palermo, Grillo (59' Maimone), Lescano (59' Scardina). All.: Salvalaggio.

A disposizione: Polverino, De Rossi, Tafa, Esposito, Bariti, Sidibe, Sinani.

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia(Giuseppe Centrone e Ciro Di Maio di Molfetta).

Ammoniti: Petta (S), Lescano (S), Silvestri (P), Ioime (P), Sabatino (S), Dettori (P), (S), Nordi (S).

Recupero: 1' pt, 5' st.

Spettatori: 2.944 dei quali 1538 abbonati, nessun tifoso ospite, incasso € 32.000,00.

Oreste Roberto Lanza