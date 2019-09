Operazioni importanti, che andrebbero a rivoluzionare il calcio in città

Il procuratore sportivo Alessio Sundas, in questo 2019, anno importante per l'Italia grazie a Matera, che è “Capitale Europea della Cultura”, ha proprio pensato alla città dei Sassi per proporre una bella iniziativa sportiva. Iniziativa che riguarda il Matera calcio, che purtroppo tristemente ha abbandonato i terreni di gioco per l’ormai famosa vicenda del fallimento societario.

«Rilanciare il club del Matera: visto che il calcio è cultura, rispetto verso gli altri e aggregazione. La mia proposta – dice Alessio Sundas - è quella di chiedere alla fondazione Matera 2019, dei fondi economici necessari per sviluppare un progetto culturale e sportivo, da indirizzare al club biancazzurro. Potrebbe essere questa un’iniziativa importante di chiusura dell’anno culturale che ha coinvolto la splendida città lucana. Nessuno ha preso a cuore la situazione calcistica della città, ecco io ho la mia proposta, con delle operazioni importanti, che andrebbero a rivoluzionare il calcio in città. Chi è interessato ad ascoltarmi, io sono a completa disposizione».