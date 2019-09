La rete di Simeri al 44' regala i tre punti alla squadra pugliese

Allo stadio Viviani, AZ Picerno – Bari 0-1. Sconfitta di misura per i lucani del Picerno sul neutro di Potenza e primo successo della gestione Vivarini sulla panchina del Bari. Baresi che con una rete di Simeri, si impongono in casa del Picerno alla seconda uscita del nuovo allenatore che aveva esordito nel pari con il Monopoli. Primo tempo dominato dai lucani del Picerno bravi nel creare due ghiotte occasioni. Al 7' il Picerno ci prova con Kosovan, al 9' con Santaniello e all'11' con Nappello. Poi esce fuori il Bari che sfiora la rete in più occasioni: in particolar modo col tiro di Antenucci dalla trequarti che colpisce la traversa. Bari che si fa vivo al 15’con Simeri e soprattutto al 19' quando la conclusione di Antenucci, dopo un'azione personale, imbatta sulla traversa avversaria. Ospiti ancora pericolosi al 41' con Perrotta e con Antenucci al 43', ma il vantaggio arriva al 44' con Simeri che di testa sugli sviluppi di un corner, insacca il pallone. Seconda frazione Picerno che accelera la manovra alla ricerca del pareggio.

Ci prova Cappiello ma senza costrutto. Ma il Bari fa valere il peso dell’esperienza e la compattezza sulla linea mediana di centrocampo. Al 62’ ci prova Kupisz con un tiro velenoso verso la porta dei locali lucani ma senza esito positivo. Ma il Picerno non si demoralizza e continua a macinare gioco utilizzando anche l’arma della ripartenza senza, però, preoccupare la retroguardia degli ospiti baresi. Finale accesso con lucani che cercano di sveltire la manovra utilizzando molto di più le fasce ma la difesa del Bari riesce a sventare i pochi pericoli creati al proprio portiere Marfella.Il risultato non cambia. Finisce con la vittoria del Bari e un Picerno che avrebbe meritato sicuramente il risultato di parità. Gara dura e intensa, nonostante non ci siano state numerose occasioni. Più bravi i pugliesi ad approfittare di una delle poche disattenzioni dei padroni di casa. Per Vivarini sulla panchina dei galletti si tratta della prima vittoria, in seguito al pareggio casalingo col Monopoli. Picerno obbligato a reagire, dopo aver perso con la Vibonese nel turno infrasettimanale, e con il Bari, la partita prossima in casa del Bisceglie è il capolinea per capire se le speranze di salvezza sia solide e certe.

AZ Picerno-Bari 0-1

PICERNO (3-5-2): Pane; Fontana, Pitarresi (54' Calabrese), Bertolo, Santaniello, Kosovan, Lorenzini 69' Esposito), Nappello (69' Sparacello), Melli (81' Sambou), Guerra, Vrdoljak (81' Fiumara). A disposizione: Fusco, Cavagnaro, Soldati, Langone, Caidi, Ruggieri, Filogamo. Allenatore Domenico Giacomarro.

BARI (3-5-2): Marfella; Perrotta, Di Cesare (80' Corsinelli), Sabbione; Kupisz (66' Berra), Hamlili (66' Awua), Bianco, Scavone, Costa; Antenucci (91' Terrani), Simeri (80' Ferrari). A disposizone: Liso, Esposito, Floriano, Neglia, D'Ursi, Cascione. Allenatore: Vincenzo Vivarini.



Arbitro: Cristian Cudini sezione di Fermo

Rete: 44' Simeri

Note: ammoniti Sambou (P), Hamlili (B).

Oreste Roberto Lanza