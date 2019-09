I ragazzi di mister Marino vogliono i primi tre punti stagionali nel derby dell’Alto Sinni

Giocarsi la partita a viso aperto per cercare di ritornare a casa con i tre punti. Con questo obiettivo il Real Senise di mister Salvatore Marino, si appresta ad affrontare oggi pomeriggio il derby dell’Alto Sinni in casa del Latronico. Fischio d’inizio alle ore 15:30. La gara è valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza. «Andiamo a Latronico per giocarci la partita a viso aperto –ha dichiarato alla vigilia della gara il mister del Real Salvatore Marino- senza alcun timore reverenziale nei confronti dell’avversario, che rispettiamo, ma non temiamo. Il Latronico si è rinforzato, per cui sicuramente sarà una partita dura ed a viso aperto, poi è chiaro che sarà il campo a decretare il responso finale.

Siamo reduci da un punto importante conquistato contro il Policoro, con una bella gara –ha aggiunto Marino- e vogliamo proseguire su questa strada. Stiamo crescendo e vogliamo risalire la classifica». La direzione della partita sarà affidata al signor Vincenzo Baldari della sezione di Policoro, coadiuvato dagli assistenti Nicola Rago della sezione di Moliterno e Mario Viola della sezione di Policoro. Il Real occupa il quintultimo posto in classifica, mentre il Latronico l’ultima posizione. In coppa Italia il Senise si era imposto a Latronico con il punteggio di 4-2 grazie alle doppiette di Ciuffo e Francesco Pirrone, ma guai a cullarsi che la gara di oggi pomeriggio possa essere agevole. Probabile formazione: Propato, Costantino, Caputo F., Bevilacqua, Oliva, De Franco, Pirrone F., Caputo N., Ciuffo, Tuzio, Ferrara. All. Marino.

Rocco Sole