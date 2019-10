La panchina è stata affidata al duo Del Prete-Marziale

Circolava questa voce, già dalla giornata di ieri, quando era stato lo stesso ”patron” del sodalizio sinnico Antonio Cupparo, a lasciarlo intendere. ma è di pochi minuti fa, la notizia ufficiale, che mister Ranko Lazic, è stato esonerato. La panchina è stata affidata al duo Del Prete (in foto) -Marziale, che hanno diretto questo pomeriggio il primo allenamento con la squadra. A darne notizia, è stato lo stesso presidente Cupparo: «Non c’era altra soluzione, se non quella di cambiare la guida tecnica, perché i giocatori gli avevamo presi, per rinforzare ulteriormente la squadra, ma i risultati non erano arrivati.

Abbiamo avuto la fortuna di poter andare avanti, -ha spiegato Cupparo- con una soluzione interna che è quella di Del Prete che conosce bene l’ambiente, i calciatori e la società, ed abbiamo optato per questa soluzione, per cercare di dare una scossa all’ambiente, ed invertire la rotta già da domenica a Fasano, che poi non è detto che questo accada, io spero di sì». Quanto è stata dura prendere questa decisione? «E’ stata difficilissima, perché cambiare allenatore dopo quattordici anni, -ha spiegato- non è una scelta che si fa a cuor leggero. Le altre volte abbiamo cercato di tenere duro, ma la situazione –ha concluso Cupparo- non era mai stata difficile come adesso».

