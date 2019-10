Gara difficile domani in casa contro la vice capolista del campionato

Il Real Senise si appresta a ricevere domani al G.B. Rossi la formazione del Brienza, vice capolista del campionato di Eccellenza. Nel frattempo nella giornata di oggi è stato presentato il centravanti Didì, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da Roma, arrivata nella giornata di ieri, per schierarlo in campo dal primo minuto. Un ritorno quello dell'attaccante che aveva indossato la maglia dei sinnici nella stagione 2017/18 e dopo una parentesi di un anno nelle fila del San Marino.

"Siamo felici di questo ritorno in squadra di Didì - dichiara il tecnico Salvatore Marino - sappiamo di poter contare su un buon giocatore, che conosce bene l'ambiente e che ha divertito i nostri tifosi due anni fa. Adesso però dobbiamo tenere alta la concentrazione per la gara di domani contro il Brienza, formazione che ha un buon organico, allenata da Bardi, un tecnico che conosco dai tempi della promozione in Serie D del Francavilla, dove io ero il suo vice. Speriamo di portare a casa un buon risultato - conclude Marino - non sarà facile ma ci proveremo, anche grazie all'apporto dei nostri tifosi, che invito numerosi allo stadio domani". In casa sinnica intanto Marino dovrà fare a meno di due pedine importanti: Ciuffo e Maicon, entrambi out per problemi fisici.

Foto: Rocco Morelli

Claudio Sole