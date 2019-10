Sfortunati i ragazzi di Giacomarro che si sono visti annullare un goal per un presunto fuorigioco

Al Massimino Catania –Az Picerno 1-0. Si poteva registrare un pareggio se l’arbitro non avesse annullato il goal del Picerno per un presunto fuorigioco. Gara poco entusiasmante sul piano del gioco, la concretezza premia i rossazzurri al cospetto di un avversario comunque in partita fino alla fine. Palla al centro e etnei propositivi con un tiro al volo di Llama e Guerra che, sfiora il clamoroso autogol. Catania sempre in avanti ma con un possesso palla che produce poco all’interno dell’area lucana. Il Picerno con la solita difesa attenta e con accurate ripartenze avanza timidamente oltre la trequarti siciliana. Al 25′ è assolutamente innocuo il tiro di Vrdoljak, mentre Melli impegna Furlan che si rifugia in corner su una conclusione molto insidiosa effettuata da fuori area. Catania che manifesta continue difficoltà ad imbastire una manovra degna di nota. Mister Camplone inserisce Lübeck e Rossetti, subentrati rispettivamente a Llama e Barisic. Prima frazione si chiude con un tiraccio di Rizzo.

Poi tutti negli spogliatoi con il risultato a reti bianche. Seconda Frazione ancora Catania che cerca il vantaggio sfruttando un episodio favorevole si porta in vantaggio.Incursione di Curiale, respinta, tocco per l’accorrente Mazzarani che spedisce in rete siglando l’1-0. Il Catania prende fiducia e cerca la seconda rete costruendo un altro paio di occasioni da gol interessanti. Al 9′ ci prova Curiale, poco dopo Rossetti centra in pieno la traversa. Picerno che non vuole soccombere e si rende pericoloso con Nappello, ma Furlan interviene con efficacia respingendo di piede il tiro a botta sicura della punta rossoblu. Pochi minuti dopo altro brivido per la difesa etnea. Ci pensa Sparacello al 34′ e poi la protesta per una rete annullata al 41′ per fuorigioco, tra le proteste ospiti. Il Picerno tenta il tutto per tutto ma il Catania, seppure a fatica, riesce a gestire il prezioso vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara che giunge puntuale allo scadere dei 5′ di recupero concessi. Picerno che avrebbe meritato il pareggio per il gioco espresso e alcune giocate ben organizzate dall’attacco lucano. Catania a fatica che ha manifestato poca convinzione nel cercare il raddoppio. Prossimo impegno in casa, sabato con la Virtus Francavilla.

Oreste Roberto Lanza