Un pareggio a reti inviolate che regala un punto a testa

Pronti via, al 7’, Kosovan scambia bene con Nappello, poi da buona posizione calcia malamente sull’esterno della rete. Picerno che tiene meglio il campo. Ma al 13’ si fanno vedere i pugliesi che provano a impensierire il numero uno lucano Cavagnaro con un tiro di Vazquez che però sorvola la traversa. Due minuti dopo il direttore di gara commina il primo cartellino giallo al difensore pugliese Delvino, mentre è la squadra di Giacomarro a fare la partita pur non riuscendo mai a pungere. Al 23’, sono i biancocelesti ospiti ad andare vicini al punto del vantaggio: su un calcio d’angolo il difensore centrale Tritello anticipa tutti di testa ma non centra lo specchio della porta lucana.Passano solo 180 secondi è il centrocampista Zenuni a calciare male da buona posizione.

Virtus Francavilla in attacco, rossoblù potentini in ambasce dopo l’incoraggiante avvio. Nel finale, torna a spingere la squadra rossoblù, pur senza riuscire a fare troppo male alla difesa ospite. Primo tempo che finisce a reti bianche. Secondo tempo con gli stessi effettivi della prima frazione in campo, a parte il pugliese D’Elvino, sostituito da Trocini con Calcagno: secondo cambio nelle file difensive dei biancocelesti dopo l’infortunio di Tiritiello. Picerno in avanti da subito alla ricerca del vantaggio. Al 48’ calcio di punizione di Nappello che però non crea problemi al portiere avversario Costa. Al 54’ ancora Picerno a creare problemi alla retroguardia della Virtus Francavilla conPitarresi: il suo tiro è velleitario e viene contrato dalla difesa della Virtus.Al 61’ Picerno in dieci: il centrocampista ucraino dei lucani, Kosovan, commette una ingenuità beccandosi il secondo “giallo”.

A questo punto la sfida cambia e Giacomarro al 66’ mette dentro Calabrese al posto di Sparacello, ed è proprio il neo entrato a rendersi pericoloso dalle parti dell’estremo difensore avversario Costa. Le emozioni non finiscono. Una tegola si abbatte anche sulla squadra ospite. Al 71’ il mister francavillese Trocini deve fare a meno della punta Vazquez, infortunatosi, inserendo dunque in questo finale l’esperto Baclet.Virtus Francavilla che prova il forcing decisivo per strappare una vittoria in questa trasferta, Picerno indieci si difende per limitare i danni ed evitare una nuova sconfitta. Nel finale di gara dentro anche Sambou in avanti, e il Picerno cerca subito la sua velocità, sul traversone, l'attaccante viene anticipato da Calcagno. Alla fine il Picerno riesce con intelligenza a strappare un punto ai pugliesi e a muovere la classifica. La squadra di Trocini sale a 13 punti in classifica, mentre il Picerno raggiunge quota 10 e nel prossimo turno trasferta difficile per i lucani a Reggio Calabria, mentre i brindisini ospiteranno il Teramo.

AZ PICERNO – VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

AZ PICERNO (3-5-2):Cavagnaro; Caidi, Fontana, Bertolo; Melli (4' Vanacore), Kosovan, Pitarresi, Vrdoljak, Guerra (83' Fiumara); Nappello (84'Sambou), Sparacello (65' Calabrese). A dis.: Fusco, Soldati, Langone, Ruggieri, Lorenzini, Calamai, Priola. All.: Giacomarro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Delvino (46' Calcagno), Tiritiello (35' Marino), Caporeale; Albertini, Bovo (56' Di Cosmo), Zenuni, Gigliotti, Sperandeo (56' Nunzella); Pérez, Vazquez (71' Baclet). A dis.: Sottoriva, Carella, Mastropietro, Puntoriere, Marozzi, Miccoli. All.: Trocini.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.

NOTE: AMMONITI: 15’ Delvino (VF), 59’ Marino (VF), 75’ Bertolo (P). ESPULSO: doppio giallo Kosovan (P).

Oreste Roberto Lanza