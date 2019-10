Bella prestazione contro i campani che terminano la gara in nove uomini

Il Francavilla in Sinni del duo Del Prete e Marziale, centra la prima vittoria in campionato, e lo fa in modo roboante grazie alla cinquina rifilata al malcapitato Agropoli, che ha terminato la gara in nove uomini, per le espulsioni di Sanchez al 24’ del primo tempo e al 6’ della ripresa di Acunzo. Ma al di là della superiorità numerica è stato un bel Francavilla. La cronaca: All'8' Francavilla in vantaggio: Azione sulla destra di Mattias Grandis che mette la palla al centro sul secondo palo, per l'accorrente Nolè, che di testa insacca per l'1-0. La gara si mette subito sui binari giusti per i lucani. All'11' i sinnici recriminano un calcio di rigore per un presunto fallo su Avella, ma l'arbitro lascia correre tra le proteste dei padroni di casa. L'Agropoli si vede su azione d'angolo con un colpo di testa di Bonfini e la palla sorvola la traversa. Un minuto dopo azione del Francavilla con un cross dalla sinistra di Mancino sul secondo palo e Nolè non ci arriva per un soffio. Al 24' Sanchez effettua un presunto fallo su Avella, il guardalinee di destra, richiama l’attenzione del direttore di gara che lo espelle. Al 31' Kadam Senè, vince un rimpallo, calcia in porta e la palla va fuori.

Al 35' Orefice colpisce di testa in area e Centonze blocca la palla senza problemi. Al 39' arriva il raddoppio dei sinnici con un gran gol di Mattias Grandis, dalla destra, che calcia rasoterra sul secondo palo ed insacca pper il 2-0. Subito dopo occasione per i campani, ma Centonze dice no. Piace il Francavilla, che imposta dei buoni fraseggi e va al tiro a giro, all'incrocio con Mattias Grandis e la palla esce di poco. Allo scadere Flordelmundo riceve palla e calcia rasoterra verso la porta, ma Colella devia sul fondo. Nella ripresa, al 6' Agropoli ridotto in nove per l'espulsione di Acunzo per proteste.

Al 9' arriva la terza rete con Mancino su punizione che beffa Colella sul primo palo. I sinnici giocano sul velluto: Al 16' arriva il quarto gol con Flordelmundo che in mischia, mette la palla in rete. Al 23' occasione per Avella da ottima posizione e la palla va al lato. Al 35' la palla arriva a Maggio in area, che colpisce a colpo sicuro e Colella si trova la palla tra le gambe e poi la blocca. Al 40' arriva il quinto gol del neo entrato Fanelli dopo una bella azione corale. Al 43' Flordelmundo cerca l'angolino basso sul secondo palo e la palla esce di un niente. Al 49' bella combinazione De Marco Fanelli, che esegue una bella sforbiciata e la palla va alta. Finisce 5-0 con i sinnici che centrano i primi tre punti in campionato.

FRANCAVILLA IN SINNI - AGROPOLI 5-0

FRANCAVILLA IN SINNI: Centonze, Benivegna (29'st (Credentino), Farinola, Petruccetti, Avella, Cabrera, Grandis T. (10'st Monaco), Mancino (10'st De Marco), Flordelmundo, Nolè (14'st Maggio), Grandis M. (24'st Fanelli). A Disp. Spadafora, Nicolao, Lorusso, Falzetta. All. Del Prete - Marziale.

AGROPOLI: Sanchez, Garofalo, Siciliano, Numerato, Bonfini, Sgambati (1'st Bevindo), Cozzolino (27'pt Colella), Kadam Senè (1'st Alvaro), Camarà (19'st Solazzo), Acunzo, Orefice (1'st Cuomo). A Disp. Costa, Pugliese, Tinè, Agate. All. Fiorillo.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

RETI: 8'pt Nolè, 39'pt Grandis M., 9'st Mancino, 16'st Flordelmundo, 40'st Fanelli.

Note: Spettatori 450 circa. Al 24'pt l'arbitro espelle il portiere Sanchez per un presunto fallo su Avella. Al 6'st espulso Acunzo per proteste. Ammoniti: Grandis M., Kadam Senè, Sgambati, Garofalo, Bonfini. Rec.: 5'pt; 2'st. Angoli: 3-2 per il Francavilla in Sinni.

Rocco Sole