Vittoria all'esordio in campionato per i potentini

Inizia nel migliore dei modi la stagione della PM Asci Potenza che raccoglie una preziosa vittoria battendo 3-0 le giovani atlete del Cuore di Mamma Cutrofiano. Buona prestazione per le ragazze guidate in panchina da Massimo Telesca e Luca Cameriero anche se il roster rossoblu deve lavorare per migliorare e perfezionare qualche aspetto. Intanto le ragazze si godono la vittoria che da un'importante iniezione di fiducia e autostima. Nel primo set ottima partenza della PM Asci che si porta subito avanti 6-1 imponendo il gioco ma le ospiti non demordono e tengono botta recuperando lo svantaggio. La PM Asci tiene le redini del gioco salvo mollare un po' la presa nella fase entrale con le pugliesi che allungano 14-20. Da questo punto arriva la riscossa delle potentine che recuperano dallo svantaggio trovando il pari a 22 e costruendo la vittoria e andando a chiudere sul 25-22. Nel secondo parziale di gioco Cutrofiano parte bene andando in vantaggio alle primissime battute ma le piemmine non si lasciano distrarre e ristabiliscono la parità. Nella fase centrale del set la PM Asci trova il vantaggio sul 15-12 allungando poi sul +6 (20-14). Nel finale le ospiti provano a recuperare ma la PM Asci mantiene saldo il set chiudendo sul 25-18. Nel terzo set Cutrofiano è nuovamente avanti alle prime battute, la PM Asci rientra e trova la parità sul parziale di 10-10. Cutrofiano insiste e torna avanti grazie ad una miglior forma e a qualche piccolo errore di distrazione delle potentine. Muscillo e compagne ritrovano la concentrazione tornando in parità e andando avanti 18-15 con un ace della giovanissima Francesca Giacomino. Cutrofiano torna sotto sul 21 pari ma la PM Asci riesce a chiudere sul definitivo 25-22 che porta in dote i tre punti. Il prossimo turno vedrà la PM Asci Potenza impegnata a Nardò sabato 26 ottobre contro la Dream Volley, prima battuta fissata per le ore 19:30 al Pala Andrea Pasca.

PM Asci Potenza - Cuore di Mamma Cutrofiano: 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

Arbitri: Giugliano e Lagonigro.