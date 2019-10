Evento in programma il 4 novembre, organizzato dall’Assessorato allo sport del Comune

Grande attesa a Lauria per l'arrivo del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. L'occasione sarà per la "Festa dello sport" in programma il 4 novembre, organizzata dall’Assessorato allo sport del Comune.

Evento che si terrà all'interno del palazzetto dello sport cittadino, con la consegna di numerose targhe alle eccellenze locali e valori dello sport. Tra queste, la locale formazione di calcio che milita quest'anno nel campionato di Eccellenza lucana, dopo la brillante vittoria dell'anno scorso in Promozione. Saranno numerose anche le associazioni che prenderanno parte all'iniziativa, per una giornata di sport e socializzazione.