Una sconfitta pesante con quattro reti subite. Doppietta del "tanque" Denis

Al Granillo Reggina- Az Picerno 4-1.Partita della speranza per entrambe le squadre. Il Picerno quella di tornare nuovamente alla vittoria che manca ormai da quasi due mesi. Sono 10 i punti in classifica per gli ospiti. Si realizza quella della Reggina: da stasera è capolista con un solo punto di distacco dal Potenza, secondo.Palla sul dischetto e padroni di casa subito in attacco. Al 6’ colpo di testa di Corazza dopo un’azione insistita di Bellomo. Il pallone finisce sul fondo. Al 12′ risponde il Picerno: il cross d basso di Esposito viene intercettato da Guarna. Al 17’ ancora calabresi in avanti:Bellomo sfonda a destra e mette al centro, la respinta arriva a Blondett che dal dischetto spara alto sopra la traversa. Picerno attento in difesa riparte con attenzione. Al 31’ la sorpresa. Picerno in Vantaggio. La difesa della Reggina pasticcia, la palla ritorna al Picerno, cross basso e Santoriello a due passi da Guarna non sbaglia. Un rigore in movimento per l’attaccante del Picerno. Picerno che coglie l’attimo e chiude nella trequarti la squadra di Toscano. Al 38’ azione di Santaniello, salta tre uomini, ma trova davanti l’incredibile intervento di Guarna con la mano di richiamo.

La Reggina cerca di aggredire i lucani con azioni create dalle fasce esterne. Al 41’ la Reggina pareggia con il suo uomo migliore al momento. Bellomo sulla destra serve l’accorrente Denis(exAtalanta) che con un destro potente batte Cavagnaro. Picerno che si disunisce e tre minuti dopo la Reggina è in vantaggio. Al 44’la squadra di casa ribalta il risultato in tre minuti grazie a Rolando che in tuffo di testa incassa. Il primo tempo finisce con i calabresi in vantaggio. Secondo tempo con la Reggina in attacco. Passano appena due minuti e i calabresi triplicano:Assist delizioso di Denis per Corazza che di testa serve il tris. Quattro minuti dopo la Reggina pare aver chiuso l’incontro. Al 51’i padroni di casa realizzano il quarto gol con il Tanque Denis. Azione della Reggina con Corazza che serve un assist perfetto per l’attaccante argentino. Denis a tu per tu con il portiere non sbaglia. Il Picerno pare mattato, ma Giacomarro incita i suoi all’attacco che non riesco ad uscire dal proprio centrocampo. Poi tante sostituzioni da entrambe le parti. Nessuna reazione del Picerno e la Reggina abbassa i ritmi. Alla fine la Reggina strappa tre punti fondamentali ai lucani è si porta in testa alla classifica con un solo punto dall’altra squadra lucana , il Potenza. Il Picerno era passato in vantaggio, poi i ragazzi di Giacomarro sono stati travolti dal "tanque" Denis che ha trascinato i suoi compagni di squadra segnando una doppietta.

Reggina- Az Picerno 4-1

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono (62′ Gasparetto), Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi (72′ Salandria), De Rose, Rolando; Bellomo (62′ Paolucci); Denis (69′ Doumbia), Corazza (62′ Reginaldo). All.: Toscano

Picerno (3-5-2): Cavagnaro; Priola, Fontana, Bertolo (55′ Nappello); Fiumara (55′ Soldati), Langone (81′ Ruggieri), Pitarresi, Vrdoljak, Vanacore; Esposito (55′ Sparacello), Santaniello (55′ Lorenzini). All.: Giacomarro

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Claudio Barone di Roma 1 e Mattia Politi di Lecce)

Marcatori: 31′ Santaniello(P), 41′ Denis(R), 44′ Rolando( R), 47′ Corazza(R), 51′ Denis (R)

Note : ammoniti: Langone, Rossi.

Oreste Roberto Lanza