Nel turno infrasettimanale i campani bloccano la capolista sullo zero a zero

Al Viviani Potenza - Cavese 0-0. Turno infrasettimanale, al Viviani, con l’undicesima giornata di campionato, seconda gara in pochi giorni per entrambe le compagini. Pronti e via. Al 5′ contatto in area di rigore di Isgrò-Nunziante in area della Cavese: tutto regolare per l’arbitro. Tre minuti dopo, all’8’, la Cavese ci prova con un tiro dalla distanza di Castagna ma la conclusione è deviata da un difensore e facile preda per Ioime. Al 17’ si fa vedere il Potenza: grandissima parata di Kucich: disimpegno errato di Matino, Coppola vede l’inserimento di Isgrò che entra in area ma trova la respinta decisiva dell’ex-Pisa in corner. Potenza vicino al vantaggio. Minuto 18’ la Cavese vicina al vantaggio: Polito spara un destro dalla distanza che viene respinto in maniera difettosa da Ioime ma il portiere lucano si riscatta chiudendo la porta al tap-in di Matera.

Al 27’ ancora pericolosa la Cavese. Sandomenico distrae con una finta il potentino Panico e mette al centro per El Ouazni ma è decisivo il difensore del Potenza a mettere in angolo a pochi passi dalla porta. Cavese che insiste nel cercare il vantaggio. Al 35’ i metelliani vicini ancora la vantaggio con Sandomenico: bella giocata dell’ex-Reggina che con un tunnel salta Emerson ed incrocia con il destro ma la palla termina di poco a lato. Potenza che cerca di reagire. Al 42’ Ferri Marini sfiora il gol con un colpo di testa che termina di poco sul fondo, grazie anche alla deviazione di Polito. Prima frazione si chiude a reti bianche con la Cavese più reattiva dei locali. Ripresa con gli stessi effettivi della prima frazione di gioco. Al 50’ si fa vedere l’attaccante potentino Isgrò ma il suo tiro finisce nettamente fuori. Al 55’ mister Raffaele procede a due sostituzioni: Arcidiacono al posto di Ferri Marini e Longo al posto di Isgrò. Cambio del modulo per il Potenza: 3-5-2. Mister Raffaele vuole vincere l’incontro cercando più fluidificazione sulle corsie esterne. Al 60’ altro cambio per il Potenza: fuori Coppola, dentro Ricci.Al 62’ la Cavese effettua ben tre sostituzioni:fuori Polito, El Ouazni e Germinale e dentro D’Ignazio, Spaltro, e Bulevardi. Potenza che insiste nel vantaggio. Al 69’ calcio di punizione calciato di Emerson: palla questa che supera la barriera ma termina ampiamente alto. Al 74’ il Potenza guadagna un calcio d’angolo ma il tiro di Ramos Borges è nettamente fuori Questa l’ultima azione di una partita che ha visto a tratti una Cavese che ha cercato di vincerla, ma il Potenza ben organizzato ha resistito cercando di cogliere l’attimo giusto per strappare i tre punti agli ospiti. Il Potenza muove la classifica e resta nella parte alta della classifica.

Oreste Roberto Lanza