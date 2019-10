Reduci dalla prima vittoria in campionato contro l'Agropoli, vogliono bissare oggi il successo

FRANCAVILLA - Bissare il successo di domenica scorsa, ma per fare si che questo accada, bisognerà battere questo pomeriggio in terra campana l'ostica formazione della Nocerina, in una partita che si annuncia molto combattuta. Il Francavilla vuole fare sua la gara, ma chiaramente avendo massimo rispetto per gli avversari che a loro volta anche loro voglio centrare il bottino pieno per risalire la classifica. I sinnici ricordiamo, sono reduci dalla prima vittoria in campionato contro l'Agropoli, ed oggi pomeriggio allo stadio “San Francesco D'Assisi”, vogliono dimostrare di aver lasciato alle spalle, la parentesi negativa.

«Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa contro l'Agropoli, per inanellare un filotto di partite che ci possa permettere di risalire la classifica -ha dichiarato mister Marziale-, sappiamo che non sarà una gara facile, ma dovremo fare di tutto per portare a casa -ha concluso il tecnico- un risultato positivo». Insomma il Francavilla di “patron” Cupparo vuole fare risultato questo pomeriggio, ma per fare ciò, dovrá tirare fuori una prestazione super, a scapito di un avversario ostico. La direzione della gara sarà affidata al signor Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Stefano Gioffrida della sezione di Lucca, e Lorenzo Dario Puccini della sezione di Pontedera. Per quanto riguarda la formazione che affronterà la Nocerina, dovrebbe fare il suo esordio il neo acquisto Marcello Quinto, ma vediamo allora la probabile formazione: Centonze, Benivegna, Farinola, Mancino, Quinto, Cabrera, Grandis T., Petruccetti, Flordelmundo, Nolè, Grandis M. All. Del Prete-Marziale.

Rocco Sole