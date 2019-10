Le reti di Guerra e di Esposito su rigore regalano i tre punti ai lucani

Al Viviani Az Picerno – Paganese 2-0. Pronti via. Al 3’ azione insistita sulla sinistra da parte della formazione di casa, che prova a sfondare con gli esterni alla ricerca del gol del vantaggio: azzurro stellati tutti dietro la linea del pallone. Passano due minuti, Picerno in vantaggio:azione prolungata sulla destra, pallonetto in area a smarcare Santaniello,tutto solo appoggia al centro per Guerra,in scivolata insacca nella porta sguarnita. Reagisce la Paganese due minuti dopo.Al 7’ sventagliata dalla trequarti di Carotenuto per Mattia sul versante opposto, cross di quest'ultimo respinto da Fontana: la sfera giunge sui piedi diCapece che prova la conclusione al volo, ma la palla termina abbondantemente a lato. Al 9’ occasione della Paganese per pareggiare. Buona giocata di Mattia sulla sinistra, che libera al limite dell'area Caccetta,prova la conclusione di prima intenzione, ma Cavagnaro si supera e con un colpo di reni respinge la sfera. Un minuto dopo il Picerno vicino al raddoppio: un capovolgimento di fronte, i padroni di casa avanzano in tre contro tre: sulla destra si libera Santaniello che prova un diagonale, ma Campaniè attento e con i piedi respinge la sfera.

Buon momento dei padroni di casa a caccia del raddoppio. Al 24’ Picerno vicino al raddoppio: improvvisa fiammata di Calamai, che raccoglie la sfera sui 25 metri e calcia direttamente in porta, palla che termina a fil di palo. Un minuto dopo al 25’ azione fotocopia per il Picerno: stavolta è Esposito, che viene servito al limite dell'area, controlla la sfera e lascia partire una conclusione violenta che termina alta sopra la traversa. Raddoppio vicino per i lucani che arriva al 36’; rigore per gli undici lucani: Stendardo atterra con una manata in volto Santaniello, per l'arbitro Costanza ci sono gli estremi per il penalty. Dagli undici metri Esposito spiazza Campaniche si era tuffato alla sua destra e festeggia per la prima rete tra stagionale. Dopo un minuto di recupero, il Picerno negli spogliatoi con il meritato vantaggio. Ripresa con una doppia sostituzione per la Paganese. Entrano Alberti e Calil, fuori Musso e Mattia, ma è sempre

Il Picerno a condurre il gioco. Al 48’ occasione per i lucani: Santaniello sulla destra semina il panico, scarico per Esposito che dal limite dell'area lascia partire una conclusione di prima che termina di poco alta sopra la traversa. Salernitani in bambola con il Picerno che cera la rete della chiusura dell’incontro. Al 55’ traversone pericoloso dalla destra di Esposito per Santaniello, il quale non riesce a raggiungere la sfera che termina fortunosamente sui piedi di Guerra, ma l'autore della prima rete rossoblù non è in grado di appoggiare in rete: blocca Campanisenza problemi. Paganese sbilanciata in avanti ne approfitta Santaniello sulla sinistra mette in mezzo per Pitarresi, ma la sfera è troppo lunga per il numero 5, blocca la sfera Campani. L’occasione per la Paganese si registra al 72’:Rimessa laterale di Schiavino per Lidin in area, allontana Bertolo, la sfera giunge sui piedi di Capece che prova la volée, palla che termina di poco alta sopra la traversa. Ultima occasione è per il Picerno al 95’:Cross morbido dalla sinistra di Pitarresi per Santaniello che di testa trova la straordinaria risposta di Campani, che in tuffo devia in corner. Picerno gioca, diverte e vince meritatamente.

AZ PICERNO- PAGANESE 2-0

PICERNO(3-5-2):Cavagnaro; Bertolo, Fontana, Caidi; Melli (65' Vanacore), Pitarresi, Vrdoljak, Calamai (71' Kosovan), Guerra; Santaniello, Esposito (65' Sparacello, 79' Nappello). A disp.: Fusco, Langone, Ruggieri, Lorenzini, Donnarumma, Calabrese, Priola, Fiumara. All.: Domenico Giacomarro.

PAGANESE(3-5-2): Campani; Schiavino, Stendardo (66' Lidin), Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece (80' Bonavolontà), Gaeta, Mattia (46' Calil); Scarpa (80' Guadagni), Musso (46' Alberti). A disp.: Scevola, Dramé, Sbampato, Bramati, Acampora. All.: Alessandro Erra.

ARBITRO: Antonino Costanza della sezione di Agrigento.

MARCATORI: 5' Guerra, 37' rig. Esposito

NOTE: Spettatori: circa 900, di cui 230 provenienti da Pagani. Ammonito Stendardo (P), Caidi (Pi), Cavagnaro (Pi). Angoli: 2-2. Recupero: 1' p.t.5' s.t.

Oreste Roberto Lanza