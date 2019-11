Sotto il diluvio la Ternana fa sua la vittoria grazie alla doppietta di Ferrante

Al Liberati Ternana- Az Picerno 2-1. Sotto un diluvio di acqua, con un terreno ai limiti della praticabilità, non basta una grande prova del Picerno. La Ternana riesce a superare la Leonessa della Lucania grazie alla doppietta di Ferrante. Nulla da fare per il Picerno: la squadra rossoblù si è resa comunque protagonista di un’ottima gara Palla al centro e Ternana che al 5’con Marilungo, va in rete ma in posizione di fuorigioco. Rete annullata. Il vantaggio della Ternana è nell’aria. Arriva al 7’, con il colpo di testa di Ferrante. Padroni di casa che cercano il vantaggio e con il portiere dei lucani, Cavagnaro che compie un miracolo al 24’ su Marilungo.

Al 30’ Pitarresi dai 30 metri impegna Tozzo, che devia in angolo. Il portiere dei neroverdi non può fare nulla qualche minuto dopo, con Pitarresi che dai 30 metri trova un gran gol, per l’1-1 della Leonessa. Al 34’ Ternana in dieci per l’espulsione di Paghera per doppia ammonizione. Dopo 3’ di recupero, squadre negli spogliatoi e un vero e proprio diluvio sul “Liberati”. Nella ripresa stessi 22 in campo. Picerno che cerca di controllare l’incontro e padroni di casa che cercano di strappare i tre punti agli ospiti.

Ma al 73’ la Ternana torna in vantaggio. La palla del match è ancora di Ferrante che di testa mette alle spalle del portiere del Picerno. Lucani che cercano di pareggiare l’incontro recriminando anche per due rigori non dati. Gli uomini ci provano nei tempi di recupero, ma il risultato conferma la vittoria della Ternana.

TERNANA –AZ PICERNO 2-1

TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Parodi (29'st Diakite'), Suagher, Celli, Mammarella; Paghera, Proietti, Palumbo; Partipilo (23'st Torromino); Ferrante (36'st Nesta), Marilungo (23'st Vantaggiato). A disp.: Marcone, Iannarilli, Furlan, Russo, Mucciante, Onesti, Bergamelli, Damian. All. Gallo

AZ PICERNO (3-5-2): Cavagnaro; Fontana, Pitarresi, Bertolo (30'st Nappello); Melli (17'st Vanacore), Caidi (41'st Lorenzini), Calamai (17'st Kosovan), Vrdoljak, Guerra; Esposito (17'st Calabrese), Santaniello. A disp.: Fusco, Soldati, Langone, Donnarumma, Sambou, Priola, Montagno. All. Giacomarro

ARBITRO: Di Graci di Como.

MARCATORI: 7'pt Ferrante (T), 30'pt Pitarresi (P), 72'Ferrante (T).

Note: Ammoniti: Pitarresi, Vrdoljak (P). Angoli: 9 a 6 per la Ternana.Espulso: 34'st Paghera (T) per doppia ammonizione.

Oreste Roberto Lanza