Squadre schierate con il 3-5-2. Ferri Marini e Murano firmano la vittoria rossoblu

Al Partenio Avellino – Potenza 0-2. Una sfida, quella, tra Avellino e Potenza, ricorda l’almanacco, che mancava da un quarto di secolo. In campo al posto dello squalificato Raffaele, il secondo Giuseppe Leonetti. Squadre tatticamente a specchio, entrambi un con 3-5-2. Pronti e via. Primo tentativo a rete dopo 3′ è di Celjak per i padroni di casa. Quattro minuti dopo, al 7′ un rasoterra di Di Paolantonio trova pronto il portiere lucano Breza. Al 12′ ancora Avellino in avanti con un cross di Celjak che non trova pronto alla girata al volo Moreno. Potenza bloccato nella propria metà campo dai lupi avellinesi con la difesa lucana che al 17′ deve chiudere su un’incursione di Charpentier. Al 19’ calcio d’angolo per l’Avellino senza esito alcuno. Sei minuti dopo, al 25’ viene negato un gol ai biancoverdi da una traversa colpita da Parisi. Ma è il Potenza a trovare il vantaggio. Scorre il 27, incredibile svarione difensivo di Morero e Zullo, che si scontrano mancando il pallone, palla a Ferri Marini si è invola verso Abibi e lo fredda con un rasoterra centrale. Reazione dell’Avellino molle e sconclusionata. Al 30’ un tiro dell’attaccante Charpentier viene ribattuto da un giocatore avversario.

Potenza che dopo il vantaggio è più convinto in campo: al 34’ Sepesi procura un calcio di punizione senza un esito felice. Al 35’ incredibile errore di Abibi che si lascia scappare un pallone facile crossato da Murano, innescando il tiro di Ferri Marini che col tacco colpisce il palo. Poi sugli sviluppi dell'azione Zullo devia il tiro a porta sguarnita di Murano. Al 36’ ci riprova ancora il potentino Ferri Marini con un tiro che colpisce il legno della porta difesa da Abibi. Il Potenza c’è, Avellino intimorito dai lucani non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Al 37’ il Potenza guadagna un calcio d’angolo alla sinistra del portiere. Palla che finisce lontana dai pali dell’estremo difensore avellinese. Al 38’ Potenza raddoppia. Altro buco difensivo dell'Avellino: su un importante assist di Coppola, l’ultima parola la mette Murano che deposita la palla alle spalle dell’incolpevole Abibi . La prima frazione si chiude con un altro liscio del biancoverde Morero su cross di Coppola e Ferri Marini calcia sull'esterno della rete. Si va negli spogliatoi con il vantaggio meritato del Potenza. Seconda frazione con due sostituzione nelle file dell’Avellino: Karic e Rossetti per Illanes e De Marco. Al 49' pericoloso l'Avellino con una sventola di Micovschi sugli sviluppi di un calcio di punizione: gran tiro deviato da Silvestri quasi sulla linea di porta. Al 54' errore di Albadoro sotto porta, l'attaccante non è riesce a calciare in porta da ottima posizione. Al 65’ l’Avellino protesta per un presunto fallo commesso su Charpentier. Proteste di Parisi, ammonito: era diffidato, salterà la Casertana. Ancora Avellino due minuto dopo. Al 67’ un tiro senza pretese del biancoverde di Micovschi. Occasione d'oro per l'Avellino, al 68': cross di Charpentier sul secondo palo per la conclusione in spaccata di Micovschi terminata sul fondo. Avellino che vuole accorciare le distanze.Al 72’ Avellino vicino al gol con Karic, che colpisce al volo trovando la respinta sulla linea di Dettori. Avellino che non sembra in grado di riaprire l’incontro e Potenza che cerca di addormentare la gara.Partita che finisce al 90’ con un tiro che finisce fuori del potentino Sepe. Dopo cinque minuti di recupero si va negli spogliatoi. Potenza che porta via meritatamente tre punti dal Partenio. L'Avellino subisce la quinta sconfitta interna arrendendosi al Potenza. Quarto posto in classifica dei lucani a soli due punti dalla seconda, la Ternana.

AVELLINO-POTENZA 0-2

AVELLINO (3-5-2): Abibi; Zullo, Morero, Illanes (1' st Karic); Celjak, MIcovschi (37' st M. Silvestri), Di Paolantonio, De Marco (1' st Rossetti), Parisi; Charpentier, Albadoro (19' st Alfageme). A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Njie, Laezza, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano.

POTENZA (3-5-2): Breza; Sales, Giosa, L. Silvestri; Viteritti (46' st Isgrò), Iuliano, Coppola (18' st Coccia), Dettori, Sepe; Murano (25' st Vuletich), Ferri Marini (18' st Arcidiacono). A disp.: Ioime, Panico, França, Nembot, Longo, Souare. All.: Leonetti (squalificato Raffaele).

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido ( Garzelli-Luzzi).

MARCATORI: 27' pt Ferri Marini, 38' pt Murano.

NOTE: spettatori 4500 circa. Ammoniti: Sales, Micovschi, Parisi. Angoli: 8-4 per l'Avellino. Recupero: 0' pt, 5’st.

Oreste Roberto Lanza