Raoul Colosio giovane italiano che ricopre il ruolo di portiere è uno dei talenti di belle speranze per il calcio italiano. Classe 2001, Colosio è seguito dal manager sportivo player’s agent internazionale Alessio Sundas, ed attualmente veste la maglia della Beretti dell’Az Picerno, club lucano di Lega Pro. Sono tanti gli addetti ai lavori che hanno tutti delle grandi aspettative nei confronti del giovane portiere che sta facendo molto bene quest’anno.

Colosio, in passato ha giocato al Crema e al Cuneo (Lega Pro) dando sempre sicurezza ai propri compagni con ottime prestazioni e facendo vedere sin da subito il suo talento. I vari direttori sportivi hanno inviato degli osservatori per il giovane portiere e vedremo cosa accadrà a Gennaio. Come al solito la Sport Man fa della sua mission il supporto agli atleti per emergere, crescere, confrontarsi e confermarsi con un attento lavoro di valorizzazione dell’atleta.

