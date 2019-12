Ritorna in strada dopo l'incidente in cui era incappato ad agosto scorso, dopo essere stato investito da un’auto

Il corridore lucano Domenico Pozzovivo correrà il giro d’Italia 2020.Il contratto controfirmato dal team manager Douglas Ryder è arrivato ieri pomeriggio nella casella mail del lucano. Il corridore trentasettenne di Montalbano Jonico torna dopo essere rimasto “disoccupato” per alcuni mesi in seguito al bruttissimo incidente in cui era incappato ad agosto scorso, dopo essere stato investito da un’automobile nella zona di Cosenza. Con grande caparbietà si è rimesso in piedi, ha ricevuto l’offerta del Team NTT(ex Dimension Data) e nel 2020 sarà regolarmente in sella pronto per nuove battaglie.

Lo scalatore lucano da quando è diventato professionista ha partecipato a ben tredici Giri d’Italia, saltando le edizioni del 2006 e del 2009; dal 2010 è sempre stato presente da vero affezionato alla Corsa Rosa. Il suo miglior risultato è il quinto posto, ottenuto nel 2014 quando vestiva la casacca della AG2R e nel 2018 quando difendeva i colori della Bahrain-Merida. Il giro 2020 composto di salite potrebbe essere congeniale alle sue caratteristiche tanto da permettergli di aspirare alla parte alta della classifica.

Al Giro il lucano Pozzovivo, ritroverà il suo vecchio amico, ovvero Vincenzo Nibali per cui ha collaborato nelle ultime stagioni: è stato un fidatissimo gregario dello Squalo. Li vedremo nuovamente pedalare insieme con maglie diverse come avversari. Per adesso l’avvicinamento alla Corsa Rosa passerà dalla Tirreno-Adriatico, dove si prevede, farà vedere la sua buona condizione atletica.

Oreste Roberto Lanza