Tre punti d'oro per la compagine lucana in una trasferta impegnativa

Allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno Rieti- Az Picerno 0-1. Il Picerno torna alla vittoria con la rete dal dischetto di Santaniello. Partita fondamentale per i lucani del Picerno alla ripartenza del campionato. Rieti con l’intento di portare a casa almeno un punto dopo l'ufficialità dei quattro punti di penalizzazione, che hanno fatto precipitare gli amarantocelesti all'ultimo posto. Picerno con il solito 3-5-2 ospiti schierato con il 4-3-1-2. Parte forte il Picerno, Melli servito da Kosovan, con il sinistro sfiora il palo. Al 6’ risponde il Rieti: cross di Mirko Esposito dalla sinistra, De Sarlo calcia nella mischia ma lo fa in maniera debole e centrale. Al 8′ Esposito ben servito con il destro trova la pronta risposta di Addario. All’11’ si rivede in avanti il Picerno. Conclusione in diagonale di Kosovan, pallone che sfila debole sul fondo. Gara equilibrata, spezzata dalla giocata personale di Esposito al 21′, che dalla fascia ne salta due, il suo tiro diventa un tiro cross, che sfiora il palo toccata dal difensore Celli. Sul calcio d’angolo Lorenzini la tocca di testa, la palla diventa un assist invitante per Nappello che con il destro al volo cerca l’angolo ma trova il palo a negarli la gioia della rete del vantaggio.

Al 23' ancora Picerno pericoloso. Cross dalla destra raccolto dalla parte opposta da Guerra, che controlla e calcia con il sinistro. Pallone alto di poco. Al 37’il Rieti si affaccia in avanti ancora su calcio d'angolo. Cross di De Paoli toccato dalla difesa, pallone che si perde in rimessa laterale dalla parte opposta. Al 44′ i padroni di casa ci provano dalla distanza con Tirelli, il suo destro a giro sfiora il palo. Prima frazione di gioco a reti bianche con lucani ben disposti in campo che avrebbero meritato il vantaggio. Ripresa con gli effettivi del primo tempo. È il Rieti ad avere la prima occasione: De Paoli dalla distanza, Pane controlla con palla che termina a lato di poco. Al 10′ st Kosovan si gira bene in aria, il suo sinistro viene respinto da Addario.

A seguire ancora Kosovan serve Nappello che al volo di contro balzo ci prova con il sinistro, palla che sfiora la traversa. Al 32′ st Tirelli da due passi calcia a lato, Rieti pericoloso. Al 38′ st Guerra per Cecconi che da due passi manda la palla a lato. Il Picerno vuole il vantaggio è insiste sulle corsie laterali. Vantaggio che arriva all’86’ su rigore. Dopo l’atterraggio su Kosovan, è Santaniello dal dischetto a siglare la rete del vantaggio del Picerno. Un minuto dopo, all’87’, il Rieti procede ad un cambio : fuori Cristian Esposito, dentro Del Regno. I locali tentano di arrivare al pareggio ma senza alcun risultato. Termina la gara con quattro minuti di recupero e con i Lucani che ritrovano la vittoria dopo circa due mesi, con tre punti importanti in chiave salvezza. Al Rieti non sono bastati i nuovi arrivi di Celli, Serena e Russo. L’impressione e che al Rieti manchi peso specifico soprattutto davanti.

RIETI- AZ PICERNO 0-1



FC RIETI (4-3-1-2): Addario, Aquilani, Celli, Serena (29′ st Arcaleni), De Paoli, Tirelli, Tiraferri, Beleck, Esposito M, De Sarlo (17′ st Russo), Esposito C. A disp: Pegorin, Arcaleni, Granata, Russo, Sette, Del Regno, Poddie, Bartolotta, Zona, Nallo, Giordano. All. Beni Roberto.

AZ PICERNO (3-5-2): Pane, Fontana, Priola, Lorenzini, Vrdoljak, Kosovan, Calamai (21′ st Pitarresi), Melli (28′ st La Vigna), Guerra (47′ st Squillace), Nappello (21′ st Santaniello), Esposito (28′ st Cecconi). A disp: Cavagnaro, Pitarresi, La Vigna, Ripa, Zaffagnini, Ruggieri, Donnarumma, Cecconi, Montagno, Squillace. All. Domenico Giacomarro.

ARBITRO: Marco Emmanuele sez. di Piza (Ass: Micaroni, Feraboli)

RETI:86’ Santaniello (P) su rig.

NOTE:ammoniti De Sarlo (R), M. Esposito (R), Recupero.: 0′ pt, 4′ st.

Oreste Roberto Lanza