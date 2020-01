La formazione guidata in panchina da coach Michele Miglionico trova il primo successo in campionato

La P2M En&Gas Potenza apre il 2020 con una vittoria rotonda, la prima stagionale, nel derby lucano contro la Dmb Pallavolo Villa d'Agri. La formazione guidata in panchina da coach Michele Miglionico trova il primo successo in campionato e mette in cassaforte tre punti d'oro scavalcando proprio i cugini di Villa d'Agri e portandosi a quota 4 arrivando a -2 dal Galatina fermo per riposo. Nel primo set fase di studio per entrambe le formazioni che danno vita ad un avvio punto a punto, la P2M però trova il giusto ritmo e va a chiudere sul 25-18.

Nel secondo set Dmb Villa d'Agri è determinata a trovare la parità ma Marco Cuccarese e soci mantengono la concentrazione chiudendo sul 25-23. Nel terzo parziale la P2M scende in campo per chiudere il match e Villa d'Agri per riaprirlo, ad avere la meglio sono i potentini che si dimostrano in forma e chiudono i conti sul definitivo 25-19 che porta il match sul 3-0. Nel prossimo turno la P2M En&Gas Potenza scenderà in campo fuori dalle mura amiche, appuntamento sabato 18 gennaio in casa del Cuor di Puglia PJV.

P2M EN&GAS POTENZA - DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI: 3-0 (25-18, 25-23, 25-19)



Arbitri: Giugliano e Villano.