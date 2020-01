Lega Pro, girone C. Ora i lucani sono in piena lotta per i play out e domenica si va ad Avellino

Allo stadio “A. Viviani” AZ Picerno- Viterbese 0-1. Il Picerno si ferma contro la Viterbese, che trova il goal vittoria con Tounkara nel secondo tempo, partito in sospetto fuorigioco. I laziali inanellano la seconda vittoria esterna di fila salendo a quota 28 punti in classifica, uno in più dell’Avellino. Resta in zona playout, invece, il Picerno. Pronti e via. Al 10' Pitarresi dalla distanza ci prova con il destro, la palla sfiora il palo. Gioco che si concentra maggiormente a centrocampo, con il Picerno che si rende pericoloso al 20', palla filtrante per Esposito, che serve in aria Santaniello, l'attaccante però viene stoppato da Baschirotto, con palla che bloccata da Pini. Al 26' Kosovan rientra con il sinistro, traversone per Santaniello, il suo colpo di testa però, termina alto.

Gli ospiti rispondono dopo due minuti con Bunino, che dalla distanza ci prova con il destro, con palla che termina alto, ben controllato da Pane. Lucani vicini la vantaggio. Al 38', traversone di Kosovan per Santaniello, respinge la difesa avversaria, sulla respinta Pitarresi si coordina con il collo esterno, la palla però trova il palo pieno. Prima frazione di gioco a reti bianche. Nella ripresa la Viterbese passa in vantaggio a sorpresa. Al 51’ palla lunga per l'attaccante Tounkara, in sospetto fuorigioco, l'attaccante ospite di piatto trova il vantaggio. La risposta del Picerno non tarda ad arrivare, al 57’ punizione di Kosovan, Santaniello di testa, si salva la difesa ospite. Al 65' st Nappello ci prova con il destro, la palla sfiora la traversa. A seguire Esposito per Guerra, il suo traversone per un soffio non ci arriva Nappello per il tapin vincente. Al 89’ è Pane a salvare il risultato con un grande intervento sul tentativo di Bunino. Termina così la gara con la Viterbese che vince 1-0. In classifica lucani in piena lotta per il play-out e domenica si va nella tana dei lupi con un Avellino che vorrà fare risultato tra le mura amiche.

AZ PICERNO-VITERBESE 0-1

AZ PICERNO (3-5-2): Pane, Fontana, Priola (32' st Vanacore), Lorenzini, Vrdoljak (32' st Calamai), Kosovan, Pitarresi, Melli (15' st Nappello), Guerra, Santaniello, Esposito (32' st Ripa). A disp: Cavagnaro, Vanacore, La Vigna, Ripa, Zaffagnini, Ruggieri, Donnarumma, Nappello, Calamai, Montagno, Squillace. All. Domenico Giacomarro.

VITERBESE (3-5-2): Pini, De Giorgi, Markic, Bascitorro, Tounkara (32' st Molinaro), Besea (1' st De Falco), Errico, Bunino, Bianchi (1' st Zanoli), Siblia, Bensaja. A disp: Vitali, Menghi, Zanoli, De Falco, Maraolo, Urso, Ricci, Molinaro, Simonelli, Culina. All. Antonio Calabro

ARBITRO: Gianpiero Miele sez. di Nola (Ass: Ceolin, Torresan)

RETI: 51' st Tounkara (V)

NOTE: Spettatori: 368. Ammoni: Bianchi (V), Markic (V), Besea (V). Rec.: 0′ pt, 5′ st.

Oreste Roberto Lanza