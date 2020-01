Tre punti importanti per il Picerno nella gara di recupero

Al Viviani Az Picerno – Cavese 3-1. Nel recupero della prima giornata di ritorno il Picerno torna alla vittoria con punti preziosi per la classifica. Si ferma a tre incontri di fila la striscia positiva della Cavese. Pronti e via. Appena venti minuti di gioco e i Lucani sono in vantaggio. Al 26’dalla sinistra calcio d’angolo di Guerra, perfetto per Zaffagnini, che stacca di testa e gonfia la rete della porta difesa da D’Andrea, in campo al posto di Bisogno infortunatosi durante il riscaldamento. Picerno ordinato, tiene bene e contiene la Cavese, mai pericolosa nella prima frazione.

Per tutto la prima frazione di gioco gli uomini di Giacomarro controllano alla perfezione gli ospiti non concedendo nulla soprattutto sulle corsie esterne. La prima frazione finisce con il meritato vantaggio del Picerno. Seconda frazione triplice cambio ospite: dentro Germinale, Russotto e Bulevardi, al posto di Polito, Lulli e Cesaretti. Al 47’ è proprio Russotto che riesce a pareggiare, imbeccato da Bulevardi. Il Picerno però non molla la presa e poco prima della mezz'ora piazza il micidiale uno-due che chiude i conti del match. Pitarresi al 67' e Santaniello al 74' mettono in ghiaccio 3 punti importanti per i lucani in chiave salvezza. Partita che nei minuti viene ben controllata dall’undici lucani portando a casa una meritata vittoria che porta ossigeno alla classifica. È dunque grande festa al Viviani per il Picerno, che rialza la testa dopo il KO subito con la Viterbese e torna a sognare la salvezza.

AZ PICERNO- CAVESE 3-1

AZ PICERNO (3-5-2): Pane, Fontana, Zaffagnini (48’ st Montagno), Priola, Melli (33’ st Lorenzni), Guerra (48’ st Squillace), Pitarresi, Kosovan, Vrdoljak, Esposito (43’ st Nappello), Santaniello (43’ st Sparacello). A disp.: Cavagnaro, La Vigna, Vanacore, Calamai, Ruggieri, Ripa, Donnarumma. All. Giacomarro

CAVESE (4-4-2): D’Andrea, Marzorati, Favasuli, Matino, Polito (1’ st Germinale), Lulli (1’ st Bulevardi), Matera, SainzMaza (16’ st Nunziante), Spaltro (30’ st Cernaz), Di Roberto, Cesaretti (1’ st Russotto). A disp. Bisogno, Nunziata, De Rosa, Marzupio, Galfano, Guadagno, Nunziante, De Luca. All. Campilongo

ARBITRO: Luciani di Roma 1 (Fontemurato-Salama)

RETI: 26’ ptZaffagnini (P), 47’ st Russotto (C), 67’ st Pitarresi (P), 74’ st Santaniello (P)

NOTE: Spettatori 360, di cui 130 ospiti. Ammoniti: Germinale (C), Fontana (P), Nunziante (C). Corner: 5-7. Rec.: 1′ pt, 4′ st.

Oreste Roberto Lanza