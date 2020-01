Lo striscione riportava la scritta "La morte è uguale per tutti. Ciao Fabio"

Bellissimo gesto oggi pomeriggio allo stadio Tardini di Parma in occasione del match casalingo di Serie A dei ducali contro l'Udinese, che nel corso della gara hanno esposto uno striscione in ricordo di Fabio Tucciariello, con scritto: "La morte è uguale per tutti. Ciao Fabio". Ricordiamo che il 39enne, è stato investito lo scorso 19 gennaio, a Vaglio di Basilicata negli scontri contro i tifosi del Melfi. Un gesto molto bello in memoria di un tifoso come tanti morto in modo assurdo per seguire la propria squadra del cuore.

Cla Sol