Calcio Lega Pro: il Picerno al “Partenio” guadagna un punto importante

Un Punto prezioso per la Leonessa che pareggia i conti con Kosovan

Al Partenio Avellino- Az Picerno 1-1. “Mi sono scocciato così non si può andare avanti. Non è possibile che ancora non mi è arrivata la punta che era il primo obiettivo da un mese. Mi sono rotto”. Cosi in settimana il lucano Capuano, allenatore dell’Avellino aveva commentato. Questione vera, senza una punta vera l’Avellino manifesta serie difficoltà nella realizzazione. Il Picerno ne approfitta cercando di dare gas alla sua manovra mettendo in serie difficoltà il centrocampo irpino. Pronti e via.

Dopo 3′ corner Picerno, Kosovan di testa spara di un soffio fuori. Al 19′ è l’Avellino ad andare vicino al gol del vantaggio, con il colpo di testa di Albadoro di poco fuori. Al 27′ discesa di Micovschi, palla in area ed è provvidenziale Lorenzini nel salvataggio. Al 38′ punizione di Vrdoljak che tocca corto per Kosovan, tiro potente ma blocca in due tempi Dini. Ma al 42′ arriva la rete dell’Avellino, con Micovschi che di testa batte Pane per l’1-0. Si va negli spogliatoi con il vantaggio dell’Avellino. Seconda frazione con gli stessi ventidue in campo. Al 49′ della ripresa arriva il pari con Kosovan, bravo ad arpionare la palla ed a trovare l’angolino per l’1-1. Picerno che tiene bene e prova a ripartire, Pane è bravo a non farsi sorprendere da De Marco al 69′, alzando in angolo.

Triplo cambio al 73′: dentro Squillace, Vanacore e Sparacello, al posto di Melli, Guerra e Nappello. Alla mezz’ora da pochi passi Sparacello non riesce nel tap-in vincente su assist di Squillace dalla sinistra. Al 94′ miracolo di Dini sul colpo di testa di Sparacello e salva l’Avellino. Dopo 4′ di recupero finisce 1-1 al “Partenio”.Per il Picerno i punti in classifica ora sono 24.

Oreste Roberto Lanza