La Sassi Volley Academy Matera vince a Lagonegro

Le ragazze agli ordini di mister Rosario Braia si impongono 3-1

Meritata affermazione esterna per la Sassi Volley Academy Matera nella nona giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D. Le ragazze agli ordini di Rosario Braia si impongono 3-1 (15-25, 25-12, 22-25, 13-25) sul Lagonegro, già battuto all’andata 3-0: un match non semplice per le materane, il cui avvio è piuttosto convincente, decisa poi la risposta delle locali, segue un esaltante punto a punto nel terzo set, quindi la chiusura del sestetto ospite che conquista così la sua prima vittoria piena esterna stagionale e tocca quota 12 punti in classifica.

“Sapevamo che non sarebbe stato semplice – dichiara il tecnico Braia – anche perché soltanto due giorni prima eravamo scesi in campo a Rionero; le ragazze hanno risposto piuttosto bene e, fatta eccezione per il secondo set, in cui abbiamo commesso qualche errore di troppo, ritengo che si sia ampiamente meritato il successo. Il gruppo – ribadisce il coach – sta crescendo soprattutto grazie al lavoro svolto in palestra durante la settimana: le ragazze sono sempre presenti e le più esperte sono di grande supporto alle più giovani che con entusiasmo attendono sempre il momento opportuno per dare il proprio contributo durante le gare.”

Nel prossimo fine settimana turno di riposo per la Sassi Volley Academy Matera che comunque potrà mantenere il quarto posto; la squadra tornerà nuovamente in campo il 9 febbraio per la sfida esterna contro la Santa Maria Potenza, seguiranno poi altri 3 incontri fino al termine della stagione regolare fissato per il 29 febbraio.