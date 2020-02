Calcio Lega Pro: punto prezioso del Picerno al Pinto con la Casertana

Succede tutto nei minuti finali: vantaggio di Kosovan al 92′, poi il pari di Tascone della Casertana al 94'

Al Pinto Casertana – Az Picerno 1-1. Finisce in parità tra falchetti e lucani con tre punti che sfumano all’ultimo secondo per la Leonessa. Picerno subito in avanti con un tiro di Kosovan dopo 41 secondi ma Cerofolini para facilmente. Al 5' lucani al tiro con Vrdoljak ma spara alto. Al minuto 12 punizione alta di Nappello. Primo tiro rossoblù al 18' con D'Angelo ma termina fuori. Al 32' tiro alto di Vrdoljak. Un minuto dopo ci prova Tascone ma Pane c'è. Al 45' tiro di Melli, fuori. E così finisce il primo tempo, veramente brutto. Seconda frazione senza azioni degne di note.

Al 65’ ci prova Cecconi, ma il tiro termina fuori. Al 72' colpo di testa di Silva che termina fuori. Nel finale Kosovan spara fuori. Tutto succede nei minuti finali: la squadra di Giacomarro trova il gol del vantaggio con Kosovan, al 92′, nel secondo dei quattro minuti di recupero. Nel finale però la Casertana trova il pari con Tascone, che dopo una ribattuta riesce all’altezza della penalty a battere Pane, che per poco non riesce nel miracolo. Casertana scialba e brutta evita la sconfitta in extremis, che sarebbe stata meritata, ma non la contestazione dei propri tifosi. Al Pinto vittoria che manca da 2 mesi, quasi 3 al Pinto. Punto importante per i lucani della leonessa per la lotta alla salvezza. Domenica al Viviani arriva la Vibonese, sconfitta oggi dalla capolista, per un importante scontro salvezza.Casertana scialba e brutta evita la sconfitta in extremis, che sarebbe stata meritata, ma non la contestazione dei propri tifosi.

CASERTANA – AZ PICERNO 1-1

CASERTANA (3-5-2): Cerofolini, Rainone, Petta, Silva, Longo (32’ st Origlia), D’Angelo (32’ st Santoro), Laaribi, Tascone, Zito (46’ ptPaparusso), Castaldo, Starita (14’ st Corado). A disp.: Crispino, Caldore, Cavallini, Ciriello, Matese, Clemente, Lezzi, Varesanovic. All. Ginestra.

AZ PICERNO (3-5-2): Pane, Priola, Lorenzini, Zaffagnini (20’ st Ferrani), Melli (15’ st Romizi), Guerra (39’ st Squillace), Pitarresi, Vrdoljak (15’ st Vanacore), Kosovan, Nappello (15’ Cecconi), Santaniello. A disp. Cavagnaro, Fontana, Ripa, Esposito, Ruggieri, Donnarumma, Montagno. All. Giacomarro

ARBITRO: Luigi Carella di Bari (Munerati-Franco)

RETI: 47’ st Kosovan (P), 49’ st Tascone (C)

NOTE: Spettatori 1500. Espulso Marino (massaggiatore Picerno) al 32’ st per proteste. Ammoniti: Zito (C), Nappello (P), Lorenzini (P), Laaribi (C), D’Angelo (C), Cecconi (P), Origlia (C). Recupero.: 3′ pt, 4′ st.

Oreste Roberto Lanza