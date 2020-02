Calcio Lega Pro: Picerno sprecona, con la Vibonese finisce in parità

Un pareggio che va stretto al Picerno per le tante occasioni avute

Al Viviani Az Picerno ?Vibonese 0-0. Pareggio senza reti tra l?Az Picerno e la Vibonese. Un pareggio che per le occasioni create nella ripresa, lascia l'amaro in bocca alla formazione di mister Giacomarro. Al 9? si fa vedere la Vibonese con Tito: palla in mezzo per Taurino che di testa da distanza ravvicinata manda la palla alta. Al 20' Picerno in avanti, traversone di Guerra per l'inserimento di Santaniello, che da due passi si vede deviare in extremis da Redolfi, Picerno vicino al vantaggio.

Al 26 si fanno rivedere i calabresi: Priola distratto, sbaglia un intervento, Peterman ci prova di prima intenzione, Pane respinge ma la palla arriva a Berardo che da due passi, calcia alto. Al 35? è il veterano Santaniello per Vrdoljak che dalla distanza ci prova con il destro, respinge di pugni Mengoni. Ripresa pericolosa la Vibonese: dalla distanza Emmausso, Pane pronto nella respinta. La risposta del Picerno di mister Giacomarro non tarda ad arrivare, Pitarresi si accentra bene e con il sinistro sfiora l'incrocio dei pali. Picerno in avanti, al 65' è Pitarresi per l'inserimento di Vanacore che da due passi calcia su Mengoni, sulla respinta Romizi sfiora il palo. Poi molto gioco a centrocampo delle due squadre con palleggi e fraseggi per accontentarsi del pareggio. L?ultima possibilità per i lucani del Picerno è nel finale quando Vrdoljak consegna una palla a Cecconi che a tu per tu con Mengoni spara sulla traversa.

È l?occasione della partita sprecata che consegna la partita sul risultato di parità a reti bianche. Picerno che continua a muovere la classifica cercando di uscire dalla zona playout. Domenica al Viviani altro scontro con una diretta avversaria per la salvezza: arriva il Bisceglie.

AZ PICERNO- VIBONESE 0-0

AZ PICERNO: Pane, Priola, Lorenzini, Ferrani, Pitarresi, Vrdoljak, Guerra (43' st Squillace), Melli (1' st Vanacore), Kosovan (1' st Romizi), Esposito (16' st Cecconi), Santaniello (16' st Nappello). A disp: Cavagnaro, Mancini, Vanacore, Fontana, Ripa, Ruggieri, Donnarumma, Nappello, Cecconi, Romizi, Montagno, Squillace. All. Domenico Giacomarro.

VIBONESE: Mengoni, Mahrous, Tito, Signorelli, Tumbarello, Berardi (1' st Battista), Bubas (1' st Bernardotto), Taurino (1' st Emmausso), Altobello, Redolfi, Petermann (43' st Raso). A disp: Greco, Del Col, Rezzi, Bernardotto, Prezzabile, Battista, Ciotti, Napolitano, Raso, Sgambati, Emmausso. All. Michele Facciolo.

ARBITRO: Stefano Nicolini (Sezione di Brescia), Assistenti: Giorgi (Sez. Legnano) – Bonomo (Sez. di Milano).

Note: Ammoniti: Kosovan (P), Altobello (V) .Angoli: 2-2. Recupero: pt 2' ; st ’. Spettatori: 446, di cui circa 16 ospiti.

Oreste Roberto Lanza