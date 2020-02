Dal Parco del Pollino all'Alaska. La storia di Larocca

Il maestro di sci di Terranova è un sognatore innamorato della montagna

La storia di Pasquale Larocca è quella di un sognatore, innamorato della montagna, che lo ha portato a trionfare la maratona invernale tra le più difficili ed estreme. Una passione per lo Sci di fondo nata già a nove anni grazie al Maestro storico Giovanni Izzi. Dal 1987 al 1996 con lo sci club di Terranova di Pollino. Ha partecipato a competizioni regionali, interregionali, nazionali e gare di coppa Italia.

Nel 2009 dopo aver superato le selezioni del corso è diventato maestro di sci, iscritto al Collegio Maestri della Basilicata e abilitato all'insegnamento dello sci nordico. Nel 2012 ho conseguito l?abilitazione all'insegnamento dello sci ai disabili presso la scuola sci Freewithe di Sestriere. Dal 200l al 2017 ha fatto parte della scuola sci monte Sirino. È stato il trionfatore della Iditasport, l'ultra maratona tra le nevi dell'Alaska, sui sentieri della corsa per cani da slitta più famosa al mondo. Il quarantenne di Terranova di Pollino, ha raggiunto il traguardo in tre giorni invece di cinque, il tempo massimo previsto da regolamento. In solitaria per 160 miglia, oltre 257 chilometri, tra neve, ghiaccio e vento giorno e notte, a decine di gradi sotto lo zero, con gli sci ai piedi e trainando una slitta.

Una impresa epica che lo sportivo di Terranova del Pollino ha compiuto tra laghi e fiumi ghiacciati, senza fermarsi se non poche ore per riscaldarsi, riposare e alimentarsi in uno dei diversi check-point lungo il percorso. Una traversata infinita che è il risultato anche di tanto allenamento, una grande preparazione fisica. Scelta dei materiali, dispositivi elettronici per l'orientamento, ma anche alimentazione, gestione delle proprie forze e tanta forza di volontà per arrivare al traguardo da primo assoluto. Già campione assoluto della "Sila 3 Vette", lo scorso anno stravinse la Arctic Winter Race Rovaniemi 150 al circolo polare artico, in Svezia.

Oreste Roberto Lanza