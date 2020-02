Paralimpico, consegnate le Stelle d’Oro e d’Argento al Merito Sportivo del CIP

L'onorificenza è stata attribuita come riconoscimento all'attività dirigenziale in seno agli Organi CIP

Il 20 Febbraio 2020 si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle d?Oro e d?Argento al Merito Sportivo del CIP presso il Comitato Italiano Paralimpico a Roma. Le onorificenze sono assegnate a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CIP e agli organi territoriali del CIP. Anche il Presidente del CIP Basilicata, Michele Saracino ha ricevuto la Stella d?Argento al Merito Sportivo. A consegnare il premio è stato lo stesso Presidente del CIP Nazionale Luca Pancalli. L'onorificenza è stata attribuita come riconoscimento all'attività dirigenziale in seno agli Organi CIP. Michele Saracino ha iniziato la sua attività come Presidente del Comitato Italiano Paralimpico ? C.R. Basilicata, dopo aver ricoperto la carica di Vicepresidente accanto all'ora Presidente Pasquale Polese. Molte le attività svolte nel corso del mandato, prima fra tutte la nascita della casa Paralimpica della Regione Basilicata avente sede nella Città di Potenza. Sede che è stata inaugurata il 18 Settembre 2019 alla presenza del Presidente del CIP Nazionale Luca Pancalli ed altre autorità politiche e religiose della nostra Regione. Nel corso degli anni sono state tante le attività promosse che hanno portato maggiore lustro al mondo Paralimpico lucano e il Presidente Michele Saracino ci tiene a sottolineare che ogni grande traguardo raggiunto è stato possibile solo grazie alla collaborazione di tutti coloro che con passione e dedizione supportano lo sport paralimpico. Un ringraziamento alle federazioni sportive che portano avanti un importante lavoro di diffusione della pratica sportiva e fanno si che molti giovani si avvicinino alle singole discipline. Il Presidente Michele Saracino ci tiene però a sottolineare che: ?ogni traguardo raggiunto è sempre un punto di partenza e non un punto di arrivo?, e ci auguriamo che il CIP Basilicata raggiunga innumerevoli altri traguardi.