Calcio Lega Pro, il Potenza batte la Viterbese in trasferta

Un risultato importante di 1-3 che regala tre punti d'oro

Al Rocchi Viterbese- Potenza 1-3. Due formazioni con appena 5 precedenti All'andata i rossoneri si sono imposti per 3-0. Il match è stato deciso dalle reti di Ricci, Emerson e Arcidiacono con la Viterbese che in quella partita si collocava nella sezione delle squadre non pervenute nonostante la sua presenza in campo. I tifosi lucani a sostenere la propria squadra oltre 200 Mister Calabro con un 3-4-1-2 con Bunino alle spalle della coppia Tounkara-Molinaro. Panchina per Bezziccheri. Nel Potenza, invece, 3-4-3 iniziale con Golfo, Ricci e Murano a guidare l'attacco. Panchina per França e Dettori. Palla a centro e al 8? si fanno vedere i padroni di casa con colpo di testa fuori di Markic fuori di poco. Un minuto dopo, all?8? si fa vedere, in area dei locali, il Potenza co Golfo atterrato al limite da un intervento diBesea giudicato irregolare dall?arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

È il Potenza a fare la partita e cercare il goal del vantaggio.Vantaggio che arriva al 16?:Murano lascia partire un tiro verso la porta di Pini, che rimane sorpreso dalla traiettoria e non riesce a respingere.Potenza che controlla bene il centrocampo avverso e riparte. Al 22? un forte tiro di Ricci mette i brividi alla retroguardia di casa. Un minuto dopo, al 23? ci prova dal limite Coppola dalla lunga distanza palla di poco fuori. La viterbese si fa vedere al 27? con un tiro di Bensaja ma la telefonata viene ben ricevuta dal portiere lucano Ioime. Al 31?, mister Calabro, manda in campo Simonelli al posto di Bianchi. Un centrocampista per una punta.Ma il risultato non cambiae dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi per il riposo. Seconda frazione con due sostituzioni per la Viterbese: Volpe al posto di Bunino e Urso al posto di Molinaro. Potenza in campo con tutti gli effettivi. Potenza che continua la pressione sulle corsie laterali alla ricerca della seconda segnatura. Al 52? l?arbitro assegna un rigore a favore del Potenza dopo un contatto in area tra Urso e Ricci, con quest?ultimo rientrato da posizione dubbia alle spalle della difesa gialloblu. Sul dischetto si presenta Murano che prima si fa parare la conclusione da Pini, ma poi riesce sulla ribattuta a siglare il goal dello 0-2.Al 66? Potenza che guadagna un calcio d?angolo palla che finisce fuori dalla traiettoria della porta della Viterbese. Ancora Potenza al 72? con D?Angelo che tira una palla velenosa all?indirizzo del portiere Pini che para con molta difficoltà. La Viterbese cerca di limitare i danni e al 76? a sorpresa accorcia le distanze con Volpe (Viterbese) appena entrato. Potenza che reagisce con varie azioni pericolose in area dei locali.

All? 80'Lucani segnano la terza rete con Ricci: da un rilancio del portiere rossoblu, Murano fa la sponda di testa dal limite dell?area per Ricci che, al volo, batte Pini per l?1-3.Un minuto dopo Tounkara viene espulso per un fallo di reazione ai danni di Ioime, Viterbese in dieci . Mister Raffaele provvede a due sostituzioni: Volpe per Golfo e Ferri Marini al posto di Murano. Potenza che aumenta la propria propulsione a centrocampo cercando di bloccare le poche incursione dei locali. All?88? ancora Potenza con un tiro da fuori di Viteritti. Partita che finisce dopo 7 minuti di recupero e una bella prestazione del Potenza reduce dalla mancata vittoria contro una formazione di bassa classifica, il Rende.

VITERBESE-POTENZA: 1-3



VITERBESE: Pini; De Giorgi, Markic, Tounkara, Besea (49' Antezza), Errico, Negro, Molinaro (46' Urso), Bunino (46' Volpe), Bianchi (31' Simonelli), Bensaja (95' Menghi E.). All.: Calabro.

A disposizione: Biggeri, Vitali, Scalera, Bezziccheri, Corinti, Zanoli, De Falco.

POTENZA: Ioime; Coccia, Ricci (87' Viteritti), Murano (83' Ferri Marini), Golfo (83' Volpe G.), Giosa, Sales (94' Di Somma), D'Angelo, Coppola (94' Dettori), Emerson, Silvestri. All: Raffaele.

A disposizione: Santopadre, Panico, França, Grande, Gassama, Longo, Souare.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo)

Marcatori: Murano (P) 16' e 52', Volpe (V) 76', Ricci (P).

Note : Ammoniti: Errico (V), Tounkara (V), Besea (V), D'Angelo (P), Antezza (V), Silvestri (P).Espulsi: Tounkara (V) 82' per somma di ammonizioni. Recupero: 0' pt, 7' st.

Oreste Roberto Lanza