Patron Caiata nel corso di una trasmissione radiofonica lancia l'allarme. Sundas si propone in aiuto

Il Potenza calcio, formazione di Lega Pro italiana, fa sapere tramite il suo presidente Salvatore Caiata di essere in difficoltà economiche per la ripresa del campionato. «Se esiste una persona o un gruppo – dice Caiata nel corso di una trasmissione radiofonica - che vuole mettere un milione per il Potenza e tenerlo vivo a buoni livelli le porte della società sono spalancate ma io non potrò fare, per un fatto di sostenibilità, il passo più lungo della gamba».

Ecco allora la proposta del player's agent internazionale Alessio Sundas, che si propone in aiuto della società lucana attraverso il coinvolgimento di diversi sponsor importanti. Infatti è noto il suo metodo di ricerca sponsor per diversi club, dove è riuscito a lavorare con molte società in difficoltà, grazie ormai al famoso Vpm, con la valorizzazione di calciatori e strategie di marketing con importanti progetti per il merchandising.