Aveva militato nel Miglionico e nello Sporting Matera

E' deceduto in un hotel di Vicenza dove lavorava Aron De Cosmo, il centrocampista classe '93 che in Basilicata ha militato nel Miglionico nel campionato di Promozione e nello Sporting Matera. Era originario di Altamura ed aveva giocato nelle formazioni lucane lasciano un grande ricordo, sia per la sua bravura in campo, ma soprattutto per il suo carattere di leader anche nello spogliatoio.

Nelle ultime quattro stagioni aveva indossato la maglia della formazione del Castello del Malconsiglio, dove ha lasciato un ottimo ricordo. Centrocampista di grande tecnica e con il fiuto del goal.