Decisione presa con dei criteri per la definizione delle prime e delle migliori seconde classificate

Il Lavello e il Rotonda sono state promosse in Serie D. La decisione è arrivata con dei criteri per la definizione delle prime e delle migliori seconde classificate, aventi diritto, nei campionati di Eccellenza. Con questa sentenza la Lega Nazionale Dilettanti ha posto fine alla lunga attesa per conoscere le compagini che hanno maturato il diritto a disputare il campionato di Serie D nella prossima stagione agonistica.

Decisione attesa, in particolare, in alcune realtà territoriali dove vi erano situazioni particolari venutesi a creare all’indomani della decisione della Lega Nazionale Dilettanti di sospendere i campionati. Tra di esse l’Eccellenza lucana con le due squadre, Lavello e Rotonda, a pari punti al momento dello stop dei campionati per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.