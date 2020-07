L'appuntamento è stato organizzato dalla società bianconera in collaborazione con l’Invicta Matera

Tappa materana per gli Juventus Summer Camp 2020 con l’apporto dell’Invicta Matera. Dal 20 al 24 luglio prossimo, il Centro Sportivo Scirea ospiterà infatti il progetto bianconero che rende speciale l’estate di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 ed i 16 anni. Anche a Matera dunque l’opportunità unica di indossare la maglia ufficiale della prima squadra e di allenarsi seguiti da tecnici Juventus: giochi, competizioni, sfide e tantissimo divertimento, con la possibilità di scegliere il turno di allenamenti mattutino o pomeridiano, ma anche il doppio turno.

Una esperienza indimenticabile e di crescita non solo dal punto di vista calcistico, in un momento in cui la voglia di tornare a giocare è più forte che mai. 24 le settimane totali proposte dagli Juventus Summer Camp in 20 location diverse, tra queste appunto Matera che si tingerà di bianco e nero da lunedì 20 a venerdì 24 luglio prossimi. Nell’edizione 2020, fa sapere il sodalizio bianconero, “come segno di gratitudine per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid-19, 50 posti verranno riservati ai figli degli operatori sanitari direttamente coinvolti a livello professionale nella rete di gestione dell'emergenza nazionale dei mesi scorsi, perchè mai come adesso il calcio e lo sport possono riportare sul campo divertimento, passione e spirito di squadra.” Per info e iscrizioni (aperte da mercoledì 1 luglio) www.juvesummercamp.com