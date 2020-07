La rete al 96’ elimina la Triestina e consente al Potenza il passaggio del turno

Al Viviani Potenza –Triestina 1-0. Parte in orario il match valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Prima palla della Triestina al 2’ con Steffè che prova il lancio in profondità a cercare Gomez, il potentino Giosa fa buona guardia e si prende la rimessa dal fondo. Due minuti dopo risponde il Potenza con Murano che sfugge al suo marcatore Lambrughi e si ritrova a tu per tu con il portiere avversario Offredi, che è bravo a chiudere lo specchio della porta. Potenza al gran galoppo cerca il vantaggio. Al 21′ Emerson su calcio di punizione pennella un destro a giro che sfiora il palo alla destra del portiere. Grande azione del Potenza al 35’: triangolazione tra Golfo, Murano e D’Angelo, con quest’ultimo che spreca tutto con una conclusione velleitaria. La Triestina si difende bene e riparte appena le condizioni del campo lo permettono creando non pochi problemi alla retroguardia lucana. È il 39’ quando l’esterno di sinistra lucano Silvestri sbaglia un passaggio e si fa soffiare il pallone dal centrocampista Steffè, il quale serve Gomez che batte un pallone facile preda di Ioime. Potenza che reagisce in diverse occasioni: al 46’ minuto Silvestri sfiora il gol di testa sugli sviluppi di un corner.

Si va negli spogliatoi con le squadre ferme sullo 0-0. Seconda frazione con un primo cambio nelle file del Potenza: fuori Golfo dentro un centrocampista fluidificante Coccia. Triestina che va all’attacco creando scompiglio nella retroguardia lucana. Al 49’ Lodi su calcio di punizione colpisce in pieno il legno superiore della porta di Ioime. Al 62’ Gatto colpisce a botta sicura, ma Coccia si immola e salva il Potenza. Triestina che cerca la vittoria unico risultato possibile per il passaggio di turno. Potenza cerca di coprire i varchi a centrocampo. Al 65’ Murano è costretto ad uscire per crampi. Mister Raffaele procede ad un doppio cambio: dentro Dettori e Franca al posto di Murano e D’Angelo. Fa lo stesso la Triestina al 71’: dentro Granoche e Laverone, fuori Gatto e Formiconi.Ma è la Triestina a cerca il risultato di vantaggio. All’84’ Triestina in avanti: Procaccio, servito da Sarno, colpisce a botta sicura, ma la palla si stampa sul legno superiore. Paura per gli uomini di mister Raffaele che, però, due minuti dopo all’86′ ci provano con Giosa di testa sugli sviluppi di un corner, con la palla che termina a lato.

Potenza che vuole vincere e all’87’ Sepe entra in campo al posto di Viteritti, per dare più incisività sulle corsie esterne. Cinque minuti di recupero, ma la sorpresa si verifica al 96’:Franca, su assist di Sepe, mette a segno il gol decisivo. Panchina del Potenza tutta in piedi a battere le mani. Il Potenza passa il turno grazie al leone França.

POTENZA-TRIESTINA 1-0

POTENZA: Ioime, Viteritti (87' Sepe), Ricci (76' Volpe), Murano (67' Dettori), Golfo (46' Coccia), Giosa, Sales, D'Angelo (67' França), Coppola, Ramos Borges Emerson, Silvestri. A disp.: Santopadre, Brescia, Panico, Gassama, Longo, Souare, Iacullo. All.: Giuseppe Raffaele.

TRIESTINA: Offredi, Formiconi (72' laverone), Brivio, Lambrughi, Steffè (76' Mensah), Maracchi (53' Procaccio), Lodi, Signorini, Sarno, Gatto (72' Granoche), Gomez. A disp.: Rossi, Matosevic, Tartaglia, Scrugli, Cernuto, Salata. All.: Carmine Gautieri.

Arbitro: Mario Vigile di Cosenza (Cosimocataldo di Bergamo e Marco Cecconi di Lovere).

Marcatori: 96' França

Note: ammoniti: 47' Brivio (T), 68' Ricci (P), 73' Signorini (T), 75' Viteritti (P), 79' Silvestri (P), 93' Lambrughi (T). Recupero: 2'pt e 6'st.