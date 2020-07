Importante quadrangolare di preparazione in vista della prossima stagione

Oggi venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto prima uscita a Mola per la squadra under 16 del progetto Olimpia Junior Matera in occasione di un quadrangolare di preparazione alla prossima stagione. I ragazzi Materani saranno opposti in semifinale al Murgia Santeramo, mentre nell’altra sfida saranno di scena Happy Casa Brindisi Junior ed i padroni di casa del New Basket Mola.



L’ambizioso progetto cestistico materano (che vede insieme Olimpia Basket, Pielle e Virtus Matera) si propone di poter occupare un posto di prestigio nella elitè della pallacanestro giovanile del sud Italia e di poter far vivere un percorso sano e allo stesso tempo ambizioso ai ragazzi che ne faranno parte.

Silvia Silvestri